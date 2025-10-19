El doctor coruñés Diego González Rivas se 'enfrenta' a un robot en China… y acaba en la lona

El doctor Diego González Rivas se pelea con un robot en China @dgonzalezrivas en X

Ni bisturís, ni quirófanos móviles, ni congresos internacionales. Esta vez el doctor Diego González Rivas cambió la bata por los guantes de boxeo —o algo parecido— para protagonizar uno de los momentos más surrealistas de su gira médica por el mundo.

El prestigioso cirujano torácico coruñés, famoso por sus operaciones con mínima incisión y su agenda global, se vio envuelto en un curioso 'incidente' durante su paso por la ciudad china de Lanzhou: una pelea con un robot. Sí, un robot.

“Primero empezó a bailar de una forma provocativa, y luego intentó agredir a los espectadores”, explicó en tono humorístico el propio González Rivas, que decidió intervenir para “poner orden”. Lo que no imaginaba era que la inteligencia artificial era toda una experta en artes marciales.

Campana de inicio y el duelo arranca, en los primeros segundos, el médico gallego mostró reflejos dignos de Rocky Balboa, esquivando los primeros golpes del androide. Sin embargo, la tecnología se impuso a la biología: tras varios intercambios, el doctor acabó en el suelo.

“Pues no ha sido buena idea pelearme con el robot, menuda paliza me he llevado”, reconoció entre risas. Aunque el combate terminó con derrota técnica, el médico se marchó ileso y con su buen humor intacto.

En definitiva, Diego González Rivas vuelve a demostrar que, ya sea en quirófano o en un ring improvisado, no hay escenario del mundo —ni robot— que se le resista… del todo.