Antonio Orozco anuncia que se va a empadronar en Sada

Concieto de Antonio Orozco German Barreiros

“Gracias A Coruña, gracias Galicia. No hay un segundo que no piense en ti”. Podría sonar a una forma al uso de introducir la última propina del bis de Antonio Orozco. Sin embargo, en realidad fue el emocionado final de un discurso lacrimógeno de amor a la tierra que este sábado puso a sus pies. De hecho, anunció su deseo de empadronarse en Sada. “Me comería a mí mismo con cachelos”, bromeó. “Me he enamorado tan hondamente. He escrito tantas canciones en esta tierra…”, añadió visiblemente emocionado.

Dijo un nombre, el de Héctor Ramos, a quien agradeció lo que esta tierra ha brindado a la carrera de Orozco. Se sintió “acogido y recogido” en ella.