Andrea Pietra | “Me emociona mucho actuar en A Coruña, la ciudad donde nació mi abuela”

Andrea Pietra y Ricardo Darín, en un momento de ‘Escenas de la vida conyugal’ cedida

En un ámbito atemporal y sin referencias concretas a ninguna época, Juan y Mariana se entregan a un juego en el que alternativamente son actores y personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores, que inevitablemente se ven reflejados en muchas de las situaciones que esos dos seres se plantean y que pueden resultar divertidas, dramáticas y hasta violentas. Bajo el papel de Mariana, Andrea Pietra (Buenos Aires, 1968), junto a Ricardo Darín (Juan), aterrizará a finales de mes en el teatro Colón (29, 30, 31 y 1) para presentar ‘Escenas de la vida conyugal’, una obra de teatro basada en la película de Ingmar Bergman.

¿Qué tipo de obra es ‘Escenas de la vida conyugal’?

Es una comedia dramática basada en la estructura matrimonial. Son siete escenas de la vida de un matrimonio durante 25 años. Es una obra que rescata el amor pero condena la estructura matrimonial, más bien, la pone en tela de juicio. Yo creo que el secreto de la obra es que la gente la ve y repite. Es capaz de hacer empatizar a todo tipo de público y la gente está inmersa, porque te toca de alguna forma. Hasta los adolescentes comprenden lo que decimos. Se puede reír y llorar, pero siempre se van con un espíritu muy positivo.

En las cuatro fechas del Colón las localidades están agotadas. ¿Esperaban tanta expectación?

Yo vengo a hacer la obra a España desde 2017 y siempre pienso que es la última vez que voy a venir. En Madrid estuvimos el año pasado cuatro semanas y este año volvimos cinco. A la gente le gusta mucho verla y repite. Siempre es una gran sorpresa lo que nos viene. En A Coruña, aunque es mi primera vez en la ciudad, me emociona mucho poder conocer y actuar allí, el lugar donde nació mi abuela. Cada día por las mañanas me gusta hacer kilómetros para conocer los lugares donde actúo, así que, por lo menos, conoceré los alrededores, seguro (risas).

¿Cómo empezó este nuevo reto?

En 2017 Ricardo Darín me llama para proponerme estrenar la obra en Madrid. Cuando me lo dijo, no lo dudé. Primero porque esta obra tiene muchas características que me entusiasman y, sobre todo, porque trabajar con Ricardo es un placer y una alegría brutal. Aquí la gente le adora. Más allá del vértigo que me daba ir a otro país, dije un ‘sí’ muy grande y, a día de hoy, no paro de sorprenderme.

¿Cuáles son las principales diferencias con la gran pantalla?

El teatro tiene un vértigo que nunca va a tener la gran pantalla. El teatro es el aquí y ahora y si no tienes un compañero generoso, se hace muy difícil. Nos subimos juntos y estamos vivos en el escenario y ahí se genera la intimidad que tenemos que contar. Trabajo con un actor que quiere que todo salga bien. Esa es la diferencia. Amo mi trabajo pero amo trabajar con gente buena. Ricardo Darin es el mejor compañero que podía tener.

¿Con qué faceta se siente más cómoda?

Lo primero que hice en mi carrera fue teatro. Pero también me divierto mucho haciendo televisión. Amo actuar y me siento muy cómoda en todos los lugares. Esta obra como actriz me exige muchísimo porque son siete escenas de ejercicios teatrales y ese vértigo me mueve mucho. En todas las facetas me siento muy contenta.

¿Cuáles son sus próximos retos?

Me están diciendo que vamos a hacer dos temporadas más de ‘El Eternauta’, así que por lo menos los dos próximos años estaré con ello. Me planteo más disfrutar el ahora y no estar desesperada en lo que va a pasar. Disfruto mucho de no hacer nada. Los tiempos que tengo sin tener que trabajar los disfruto muchísimo.