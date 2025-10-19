Alerta amarilla en A Coruña por fuertes vientos

Mal tiempo en A Coruña el 19 de octubre Carlota Blanco

El fuerte viento que este domingo está azotando A Coruña continuará durante la jornada del lunes, en la que MeteoGalicia mantiene activada de nuevo una alerta amarilla por el riesgo que suponen sus ráfagas.

El otoño llega a A Coruña a golpe de 19 de octubre: vientos de más de 75 kilómetros por hora y lluvia Más información

Tras desactivarse el aviso amarillo de este domingo a las 12.00 horas, el lunes la ciudad volverá a estar en alerta en la zona costera a partir de las seis de la tarde y hasta medianoche.

Durante este domingo el viento de componente Sur deja registros de más de 75 kilómetros por hora en estaciones como la que MeteoGalicia tiene en el Dique de Abrigo.