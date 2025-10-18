Naturgy investiga los misteriosos apagones recurrentes en Os Mallos y ronda de Outeiro

Cruce de la ronda de Outeiro con avenida de Arteixo Archivo El Ideal

Desde antes del apagón general del 28 de abril, la zona de Os Mallos, Sagrada Familia y la ronda de Outeiro se lleva pequeños sustos de manera frecuente. Cada semana, relatan los vecinos, la luz se va durante uno o dos minutos. Y, si bien cada vez están más acostumbrados, en ocasiones estas interrupciones les han llevado a temerse de que se trataba de otro colapso general.

Los pequeños cortes de luz se extienden por las calles de Os Mallos –a ambos lados de la ronda de Outeiro–, pero también por esta e incluso el cruce con la avenida de Arteixo. Y no solo afectan a viviendas, sino que la luminaria pública y los semáforos también dejan de funcionar. Se producen, además, en horario nocturno, por lo que en puntos como el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo se convierte en una intersección peligrosa para los conductores.

“Es surrealista”

La presidenta de la Plataforma Vecinal Os Mallos, Pili Neira, explica que “ya se hizo una reclamación sobre este tema”, que considera “surrealista”. Si bien los apagones duran poco, afectan no solo a la circulación y a los vecinos de por sí, sino que también frustra el bienestar de “personas que duermen conectadas a máquinas y que se dan cuenta siempre que se va la luz”.

Fuentes de Naturgy indican que hay constancia de la situación y “se están llevando a cabo diversas pruebas en la red de esa zona para localizar la causa de las interrupciones intempestivas que pueden generar esas desconexiones puntuales”. Sin embargo, Neira sospecha que el problema “tiene pinta de ser algo grave”. En el parking de la ronda de Outeiro, sostienen, “cada apagón pone el generador en marcha y saltan un montón de térmicos. Ya informamos a la comercializadora, pero, de momento, nada”.

Una vecina que puso una reclamación en Consumo señala, además, que fue informada de que “todos los cortes fueron en la subestación de A Grela”, por lo que “queremos que esta deje de dar fallos y arreglen lo que pasa porque todo el 15007, una calle sí y otra no, queda sin luz, lo que es algo rarísimo”. El último apagón registrado tuvo lugar este miércoles, sobre las 22.30 horas. Y volvió a despertar el malestar en el vecindario.