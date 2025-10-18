Mi cuenta

A Coruña

Los socialistas coruñeses rinden homenaje a Ramón Maseda

Una placa en el Campo de Marte le recuerda como un referente de la libertad y la justicia

Julia Nóvoa
18/10/2025 19:37
Un momento del homenaje a Ramón Maseda
Un momento del homenaje a Ramón Maseda
Patricia G. Fraga

Miembros del PSOE de A Coruña rindieron ayer homenaje a Ramón Maseda en el Campo de Marte. 

En un monolito colocaron una placa en memoria del “presidente da Agrupación Socialista da Coruña, referente da liberdade e da xustiza social, que soñou no Campo de Marte vivenda digna para os traballadores da cidade”.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto organizado por la Asociación Vecinal Atochas-Monte Alto en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. En el acto participaron también el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quienes destacaron la relevancia de mantener viva la memoria democrática y de poner en valor el legado de las personas que lucharon por la justicia y la igualdad. 

Rey destacó en su discurso que Maseda fue “un hombre justo, vecino ejemplar y socialista comprometido con su tiempo” y lo destacó cómo “referente lana lucha por la dignidad”. 

La alcaldesa también recordó la importancia de trabajar en la reparación de la memoria democrática: “Lo hacemos desde el compromiso con la verdad, con la justicia reparadora y con la no repetición de la historia”. 

La figura de Ramón Maseda, asesinado por el régimen franquista en 1936, simboliza, en palabras de Inés Rey, “una Coruña democrática y demócrata, una ciudad que no olvida y que quiere seguir construyendo futuro desde la memoria”.

