Los presupuestos de la Xunta destinan 50 millones de euros a las reformas del Chuac y Santa Lucía

Obras de demolición del antiguo hotel de pacientes del Chuac Germán Barreiros

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, adelantó este sábado que los Presupuestos de la Xunta para 2026 destinarán casi 50 millones de euros para impulsar las obras del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el centro de Salud de Santa Lucía y a adquirir nueva equipación sanitaria.

Junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, el conselleiro de Sanidade detalló las partidas más destacadas del proyecto de Ley de Presupuestos de la Xunta del año 2026 que este viernes aprobó el Consello de la Xunta.

Unas cuentas que, tal y como recordó Gómez Caamaño, suponen un total de 14.240 millones, un 2% de incremento con respecto a 2025, y que tienen un marcado carácter social. No en vano, explicó, tres de cada cuatro euros, más de 10.600 millones, se destinarán a gasto social.

En este marco, Gómez Caamaño incidió en que la sanidad pública será la gran prioridad de los Presupuestos de la Xunta de 2026, superando la barrera de los 5.000 millones de euros y captando cerca del 40% del presupuesto.

Concretamente y para la ciudad de A Coruña, detalló que la Xunta destinará en el próximo ejercicio 43,7 millones a impulsar las obras del Nuevo Chuac, donde hay actualmente movilizados ya más de 85 millones de euros y se prevé licitar, en el primero semestre del año, las obras de la segunda fase, de los nuevos edificios, con una inversión que supera los 400 millones de euros.

De forma paralela y tal y como se ha comprometido, la Xunta impulsará el proyecto para mejorar servicios asistenciales, con 1,7 millones de euros consignados.

Gómez Caamaño explicó que esta inversión permitirá la dotación de una nueva resonancia magnética y la ampliación del gimnasio y la terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares.

Junto con esto, añadió, las cuentas del Ejecutivo autonómico de 2026 reservan 4,4 millones de euros para financiar las obras del nuevo centro de salud de Santa Lucía, que debe ejecutar el Ayuntamiento en el marco del proyecto de rehabilitación del antiguo mercado.

Estas partidas, que suman casi 50 millones de euros, son, dijo Gómez Caamaño, las principales inversiones -que no los únicas-, que la Consellería de Sanidade realizará en la ciudad de A Coruña el próximo año 2026 y harán posible materializar la voluntad de la Xunta “de impulsar la gran transformación y modernización de las infraestructuras y equipaciones sanitarias de A Coruña”, remarcó.

El conselleiro también se refirió a la partida que en 2026 se destinará a la vacunación que crece hasta alcanzar los 48,2 millones de euros, 7,2 millones más que este año, lo que supone un incremento de más del 17%.