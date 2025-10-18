Los Mercedes W123 convierten Riazor en un museo efímero frente al mar

La concentración de Mercedes W123 en Riazor Cedida

La explanada de Riazor se convirtió este sábado en un improvisado museo del motor al aire libre con la llegada de decenas de Mercedes W123, el mítico modelo de la marca alemana, en una concentración organizada por el W123 Club España. Aunque inicialmente estaba previsto que los vehículos se estacionaran en la Plaza de María Pita, la celebración simultánea de la Carrera Enki obligó a modificar el itinerario y trasladar la exposición al aparcamiento del Palacio de los Deportes de Riazor.

La jornada comenzó por la mañana, en el MAHI, el Museo de Automoción e Historia en Arteixo, en donde los participantes disfrutaron de una visita guiada. Inaugurado a finales de 2023, el MAHI es considerado como el museo de automoción más grande de España, con más de 300 vehículos distribuidos en 13 salas. Entre los puntos más destacados, sobresalieron la Sala Mercedes y la colección del legendario Pegaso, una de las más completas del mundo. La muestra ofreció además un recorrido paralelo por la evolución de otros elementos tecnológicos como cámaras, radios, sistemas de comunicación o prensa histórica.

A las 14:00 horas, los W123 emprendieron ruta hacia A Coruña, llegando en torno a las 14:30 horas. La modificación por la coincidencia con la carrera solidaria Enki llevó a la organización a optar por Riazor como punto de exhibición, en lugar de María Pita.

El W123, el Mercedes que marcó una era

Lanzado en 1976 y fabricado en más de 2,7 millones de unidades, el Mercedes W123 se convirtió en símbolo de la ingeniería alemana. Su durabilidad extrema lo hizo habitual en taxis, embajadas y servicios oficiales de medio mundo.

Llegó para sustituir a los W114/W115, de los que heredó algunos componentes, pero su diseño y concepción marcaron un antes y un después, y a día de hoy es una pieza de culto entre coleccionistas.

Su presencia en Riazor, perfectamente alineado frente al mar, dejó una imagen que muchos transeúntes no dudaron en capturar con sus teléfonos.

Mañana, nueva cita en Ferrol

El fin de semana automovilístico continuará mañana en Ferrol, con el siguiente programa previsto:

• 10:30 h. – Inscripciones en el Parque Cantón de Molins (Ferrol).

• 11:00 h. – Cierre de inscripciones.

• 11:30 h. – Visita guiada a EXPONAV, museo de la construcción naval de España y uno de los más importantes de Europa, ubicado en el histórico edificio de las Herrerías. Duración aproximada: 1h 30’.

• 13:30 h. – Caminata hacia la Plaza del Contralmirante Azarola Gresillón para la comida.

• 14:00 h. – Almuerzo de grupo.

• 17:00 h. – Despedida y salida de los vehículos.