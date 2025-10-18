Las dos coruñesas que representaron a España en el concurso europeo Girls Go Circular vuelven con el tercer puesto del público

Loreto y Carmen, las estudiantes del Montespiño finalistas del concurso Girls Go Circular, delante del Manneken Pis de Bruselas

Loreto del Moral y Carmen Rodríguez ya están de vuelta. Las dos estudiantes de 1º de Bachillerato del colegio Montespiño fueron las representantes españolas en la final del proyecto europeo Girls Go Circular, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para impulsar las vocaciones científicas.

Dos alumnas coruñesas representan a España en la iniciativa europea Girls Go Circular Más información

Las dos regresan de Bruselas con una gran experiencia en su maleta y también con el orgullo de haber obtenido el tercer puesto en la votación del público.

El lugar donde se celebró la final, en Bruselas

Loreto y Carmen consiguieron ser el tercer equipo más votado, pero finalmente fueron las representantes del Reino Unido las que se llevaron el premio del público.

Durante cuatro días, las jóvenes coruñesas compartieron concurso con representantes de países como Irlanda, Bélgica, Italia, Lituana, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia, Reino Unido, Grecia, Hungría o Portugal, en una final celebrada en la capital belga en la que no solo hubo tiempo para el certamen, sino también para relacionarse, divertirse, hacer turismo o descubrir la gastronomía local.

Loreto y Carmen, estudiantes del Montespiño y finalistas del concurso Girls Go Circular, junto a sus compañeros en la foto de familia de la final

El programa Girls Go Circular promueve la formación de chicas entre 14 y 19 años en competencias digitales, empresariales y de economía circular, a través de una plataforma de aprendizaje en línea y con el reto de reducir la brecha de género en los ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y preparar a "las futuras líderes del sector verde y digital".

Las dos estudiantes coruñesas se ganaron el pase a la final gracias a su proyecto de gafas anti-phishing, unas lentes que avisarían de los peligros de la web que estás viendo en tiempo real.