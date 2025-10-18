La niebla obliga a desviar tres vuelos en Alvedro

Densa niebla en el aeropuerto de Alvedro

La densa niebla que durante este viernes afectó a la ciudad de A Coruña no solo hizo que se viesen imágenes bucólicas, sino que provocó serios problemas en lugares como el aeropuerto de Alvedro.

Así, una bruma que en lugar de desvanecerse se fue intensificando a lo largo del día acabó provocando que cuando se hizo de noche se tuviesen que desviar tres vuelos por la imposibilidad de aterrizar en el aeródromo.

Los vuelos afectados fueron los dos últimos procedentes de Madrid, así como el que venía de Barcelona.

El Air Europa procedente de Madrid que tenía que aterrizar en Alvedro a las 20.20 terminó haciéndolo en Santiago, el mismo destino que el que tuvo el de las 21.00 de Iberia que también había salido de Barajas.

Por su parte, el Vueling procedente de Barcelona que tenía hora estimada de llegada a las 22.55 tuvo que ser desviado al aeropuerto vigués de Peinador.

Este sábado por la mañana, con la niebla ya desaparecida, los aviones pudieron volver a aterrizar con normalidad en Alvedro, que recibió como primer vuelo del día el Air Europa procedente de Madrid, que aterrizó a las ocho menos diez.