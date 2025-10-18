Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La niebla obliga a desviar tres vuelos en Alvedro

La densa bruma y la oscuridad dejaron el aeropuerto sin operatividad este viernes

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/10/2025 11:41
Densa niebla en el aeropuerto de Alvedro

La densa niebla que durante este viernes afectó a la ciudad de A Coruña no solo hizo que se viesen imágenes bucólicas, sino que provocó serios problemas en lugares como el aeropuerto de Alvedro

Así, una bruma que en lugar de desvanecerse se fue intensificando a lo largo del día acabó provocando que cuando se hizo de noche se tuviesen que desviar tres vuelos por la imposibilidad de aterrizar en el aeródromo. 

Niebla en Riazor el 17 de octubre

A Coruña se esfuma entre la niebla

Más información

Los vuelos afectados fueron los dos últimos procedentes de Madrid, así como el que venía de Barcelona. 

El Air Europa procedente de Madrid que tenía que aterrizar en Alvedro a las 20.20 terminó haciéndolo en Santiago, el mismo destino que el que tuvo el de las 21.00 de Iberia que también había salido de Barajas. 

Difícil aterrizaje del vuelo Madrid-A Coruña en Santiago tras desviarse por el fuerte viento

Más información

Por su parte, el Vueling procedente de Barcelona que tenía hora estimada de llegada a las 22.55 tuvo que ser desviado al aeropuerto vigués de Peinador

Este sábado por la mañana, con la niebla ya desaparecida, los aviones pudieron volver a aterrizar con normalidad en Alvedro, que recibió como primer vuelo del día el Air Europa procedente de Madrid, que aterrizó a las ocho menos diez.

Te puede interesar

El papa visita un barco

León XIV defiende matrimonio cristiano frente a modelos de uniones "pasajeras y egoístas"
EFE
Feijóo en el Congreso

El dilema del PP ante la subida de Vox: atacar o ignorar
EFE
Control israelí en Gaza

El ataque israelí a un minibús en Gaza mata a once palestinos de la misma familia
EFE
Una mujer se somete a una mamografía

Más del 95% de las gallegas diagnosticadas precozmente de cáncer de mama siguen con vida cinco años después
EP