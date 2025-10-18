Mi cuenta

A Coruña

La dársena deportiva de A Coruña se llena de espuma

La carrera Enki que se celebró esta tarde, incluyó dos obstáculos con ese material 

Abel Peña
Abel Peña
18/10/2025 20:51
espuma
Espuma en la dársena deportiva
 /CEDIDA

A última hora de la tarde de ayer, los que paseaban por La Marina descubrieron que la dársena deportiva se estaba llenando de espuma. El origen se desconoce, aunque algunos apuntan a la carrera Enki, que cuenta precisamente con dos obstáculos de espuma, uno de ellos situado frente al desagüe que expulsó el agua jabonosa

Desde la organización señalan que la espuma que utilizan es biodegradable y recuerdan que el evento cuenta con un sello de sostenibilidad, el Be Greenly, que abarca toda la carrera. Poco después, la espuma había desaparecido de la superficie del agua y todo parecía haber regresado a la normalidad. 

espuma dos
La espuma se extendió por gran parte de la dársena
CEDIDA

