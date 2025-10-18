Juzgan a una empleada por robar 160.000 euros de una peluquería de la avenida de Arteixo

La Fábrica de Tabacos, sede de la Audiencia Provincial Patricia G. Fraga

La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel por apropiación indebida para una administrativa de una peluquería de la avenida de Arteixo a la que acusa de realizar en 2021 transferencias por valor de 104.000 euros a varias cuentas de cómplices. También se llevó 54.000 euros de la caja de la empresa. El fiscal pide que sea expulsada a su país natal, Uruguay, cuando haya cumplido dos tercios de la pena.

En realidad, el caso es más complicado de lo que parece y cuenta de nada menos que 16 causas separadas. La investigación apunta a que los cómplices que no figuran en este juicio fueron los que se pusieron en contacto con la acusada para que obtuviera dinero de diversas fuentes, no solo de la peluquería, sino también de amigos y familiares, y que la transfiriera a diversas cuentas bancarias.

De esta manera, los 160.00 euros se dividieron en un centenar de transferencias a las cuentas bancarias de terceros que les indicaban estos sujetos. El daño económico que provocó fue tal que la peluquería tuvo que declararse sin liquidez y fue declarada en concurso de acreedores en 2021. Ese mismo año, se bloquearon 65.000 euros de las cuentas de la encausada.