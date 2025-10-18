Furtivos en la ría de O Burgo en 2010 JAVIER ALBORES

Los coruñeses mostraban su preocupación hace un cuarto de siglo con el incremento del furtivismo en la ría de O Burgo, donde consideraban que las capturas habían descendido aproximadamente un 30 por ciento por ese motivo. 25 años antes, tal día como hoy hace medio siglo, Don Jaime Hervadafue nombrado miembro de honor de la Academia de Jurisprudencia, tras 12 años ejerciendo la abogacía. Hace exactamente cien años este diario destacaba que se desplazaría en coche hasta Pontevedra, algo que hoy en día empieza a convertirse de nuevo en un asunto de lujo debido a los costes. Medio siglo después, y con la visita del Madrid, los socios se libraban de pagar en el duelo a disputar el 22 de octubre.

Miércoles, 18 de octubre de 2000 EC

Hace 25 años | Los mariscadores de a pie denuncian el aumento de furtivos en O Burgo

Los furtivos son cada vez más y están mejor organizados. Esta es al conclusión a la que han llegado los mariscadores de la ría de O Burgo ante la escasez de moluscos desde que se abrió la veda en septiembre. Cada día, los afectados deben soportar la presencia de los ilegales que arrasan la ría sin ningún tipo de contemplaciones. Como resultado los índices de capturas han descendido un 30 por ciento con respecto al año pasado. Nadie apostaba por un buen año. Desde la apertura de la veda, todos los mariscadores eran conscientes de la realidad de los furtivos con la que se iban a tener que enfrentar, pero ni las previsiones más pesimistas podían prever la fuerza que han adquirido los ilegales. Según los propios mariscadores los furtivos campan a sus anchas por la ría organizados en grupos para provocar temor entre los mariscadores y los vigilantes de la Xunta. Desde la Cofradía de Pescadores demandan más seguridad y más apoyo para que se proceda a controlar de alguna manera las acciones de estos grupos.

Sábado, 18 de octubre de 1975 EC

Hace 50 años | Don Jaime Hervada, miembro de honor de la Academia de Jurisprudencia

Doce años ha ejercido la abogacía don Jaime Hervada Fernández-España. Miembro del Colegio de Abogados de La Coruña, don Jaime lo es hoy (18 de octubre de 1975) de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. También es jurídico-militar, y esa especial vocación por las leyes, se le aprecia en su actuación al frente de la Alcadía. Con él hemos conversado, momentos antes de recibir el diploma de miembro de honor: “Como hombre de Derecho es una enorme satisfacción, cosa que es fácilmente comprensible. Pero esa satisfacción se hace mayor, cuando la Academia de Jurisprudencia se ha mostrado, a través de su corta existencia, como un estamento de singular relevo e importancia”. Buenas noticias traía el alcalde de su viaje “relámpago” a Madrid. Una cosa, sobre todas, inquietaba a nuestra Corporación Municipal cara a los planes futuros: el conseguir el crédito de casi setecientos millones de pesetas para financiar las obras programadas en el Plan Trienal de Actuaciones Municipales. Otra de las gestiones que hizo nuestro alcalde en Madrid estaba relacionada con el aeropuerto de Alvedro. Antes de Navidad contará con los sistemas de ayuda a la navegación.

Miércoles, 18 de octubre de 1950 EC

Hace 75 años | Se desistió de declarar el Dépor-Madrid día del club

En un principio, la Junta directiva deportivista había pensado declarar Día del Club, el próximo partido Deportivo-Madrid. Estudiada más detenidamente la primera idea, se ha desistido. Cumplida la sanción federativa que le fue impuesta al uruguayo Moll, por la expulsión del Sardinero, y que era suspensión por cuatro partidos, ya podrá reaparecer el próximo domingo (22 de octubre de 1950) frente al Madrid, si es que Jerónimo Díaz considera necesaria su alineación. Todavía permanece en La Coruña Rotko II, que como saben nuestros lectores vino hasta aquí para ver a su hermano, y aprovechó la oportunidad para realizar unas pruebas con el Deportivo. A pesar de que se apreciaron buenas cualidades del húngaro, no ha interesado su fichaje, ya que las pretensiones económicas de Rotko II son superiores a las posibilidades del club coruñés.

Domingo, 18 de octubre de 1925 EC

Hace 100 años | El Deportivo se desplaza a Pontevedra en automóvil

Ayer salió en automóvil para la ciudad del Lérez el notable primer equipo del “Real Club Deportivo”, que esta tarde jugará un partido de campeonato con el “Eiriña F.C.”. Integran el “Deportivo”: Mulero, Otero, Abelardo, José María, Chiarroni, Conde, Vázquez, Guillermo, Ramón González, Pereiro, Alonso. De suplente va Padocho. Con objeto de inaugurar un nuevo campo de foot-ball en el inmediato pueblecito de Santa Cruz de Mera, se celebrará esta tarde un interesante partido entre los equipos “Arenas”,. de Mera, y el “Marino F.C.”, de la Coruña. Con tal motivo se organiza una excursión marítima que saldrá de la Coruña a las tres de la tarde. A la terminación del match habrá un animado festival.