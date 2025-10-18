Fallece la fotógrafa coruñesa Maribel Longueira

Maribel Longueira, segunda por la izquierda, en la inauguración de su exposición "Xente no medio" en el Aquarium Finisterrae Archivo El Ideal Gallego

La fotógrafa y artista plástica coruñesa Maribel Longueira ha fallecido este sábado en A Coruña a los 74 años. "Foi unha das creadoras galegas máis singulares e coherentes da súa xeración", señaló la escritora y periodista María Xosé Porteiro.

Maribel Longueira era licenciada en Historia del Arte y doctora en Patrimonio y Fotografía. Su trayectoria se desarrolló en los ámbitos del cine, el teatro, la cerámica o la pintura, pero fue en la fotografía en la que más se destacó su labor, tanto desde la práctica como en la investigación teórica. Su obra fue expuesta no solo en Galicia, sino también en países como Cuba, Francia, Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos o Islandia. "A coruñesa Maribel Longueira ten unha moi importante traxectoria como fotógrafa e ten documentado acontecementos coma o do Prestige ou deixado testemuñas etnográficas como a nosa pesca ou a nosa cultura do pan", explicaba en 2017 desde El Ideal Gallego la artista Ánxeles Penas.

Además, fue coautora de varios libros, entre los que destaca 'O papagaio', una obra realizada junto a la poeta Luísa Villalta -homenajeada en las Letras Galegas de 2024- y en la que en un diálogo entre palabra e imagen se explica el proceso de gentrificación de la ciudad de A Coruña desde la perspectiva de lo ocurrido en la zona del Papagayo.

"Antes da desfeita, que ía a esborrifar para sempre aquel magoado espacio, quixo documentar o que aínda permanecía e o resultado foron máis de 600 instantáneas, 80 das cales figuran no libro “Papagaio” e vinte, acompañadas por outros tantos poemas de Luisa Villalta", escribía Ánxeles Penas.

Maribel Longueira era también esposa del escritor y guionista Francisco Fernández Naval y deja un hijo, Daniel Fernández.

Los restos mortales de Maribel Longueira están siendo velados en el Tanatorio Servisa, donde este domingo, 19 de octubre, será despedida con un acto poético a las 16.00 horas.