El Mercado de Elviña disfrutó con la degustación de pescado de la lonja Laxe

El mercado de Elviña se llenó de sabor con una degustación de pescado de Laxe a cargo de los cocineros Iván Domínguez y Miguel Mosteiro Cedida

El mercado de Elviña acogió este sábado una degustación gratuita de pescado de la lonja de Laxe, protagonizada por los cocineros Iván Domínguez y Miguel Mosteiro. La actividad se enmarca en la campaña de promoción de la Cofradía de Pescadores de Laxe, destinada a poner en valor la pesca costera artesanal y fomentar el consumo de productos del mar locales.

Entre las 12:00 y las 14:00 horas se sirvieron casi 400 raciones gratuitas en tres elaboraciones distintas: salpicón de raya con caldo de pimientos encurtidos; escabeche de jurel y caldeirada de pescadilla. Todas las recetas fueron elaboradas con pescado procedente de la lonja de Laxe, seleccionado por el propio Iván Domínguez en su visita habitual a la lonja, donde adquiere el producto que utiliza en su restaurante NaDo (A Coruña).

Desde primera hora, numerosos clientes y visitantes del mercado se acercaron a disfrutar de las propuestas gastronómicas y a interesarse por el pescado de Laxe. Algunos acudieron expresamente tras conocer la convocatoria, mientras que otros se vieron sorprendidos por la iniciativa. En todos los casos, los asistentes coincidieron en destacar la calidad del producto y de las elaboraciones, a cargo de dos cocineros que ejercen como embajadores de la lonja de Laxe y promueven sus pescados y mariscos siempre que tienen ocasión.

La degustación tuvo como objetivo poner en valor la riqueza marinera del puerto de Laxe y su lonja, así como divulgar el valor de la pesca costera artesanal, una actividad que garantiza la frescura, calidad y sostenibilidad de las capturas y contribuye al mantenimiento de la comunidad marinera local, pilar económico, social y cultural de la Costa da Morte.

La cita en el mercado coruñés de Elviña da continuidad a la celebrada el mes pasado en el Castillo de Vimianzo, dentro de una campaña que continuará en 2026 con nuevas acciones promocionales en Santiago de Compostela, Fisterra, Carballo y Noia.