Cortes de tráfico en A Coruña por la carrera ENKI

Edición anterior de la carrera ENKI

La carrera ENKI vuelve este sábado, 18 de octubre, a llenar de diversión y solidaridad A Coruña. Con su celebración, a partir de las 16.00 horas, también se producirán diversas afectaciones en el tráfico.

Según informa el Ayuntamiento de A Coruña, entre las 13.00 y las 19.30 horas estará cortada la avenida de La Marina, así como la de Montoto, hasta el castillo de San Antón. También estará cerrado el Paseo de Dársena entre Tabernas y Puerta Real.

Oleada de solidaridad en A Coruña: se agotan las inscripciones de la Carrera ENKI en menos de un mes Más información

Galería Carrera Enki Ver más imágenes

La carrera ENKI volverá a recorrer A Coruña en octubre Más información

En cuanto a los autobuses urbanos, la Compañía de Tranvías también ha anunciado diversas modificaciones en los recorridos: