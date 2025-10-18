Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cortes de tráfico en A Coruña por la carrera ENKI

El Ayuntamiento cerrará algunas calles y los autobuses urbanos sufrirán desvíos en sus rutas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/10/2025 11:13
Edición anterior de la carrera ENKI

La carrera ENKI vuelve este sábado, 18 de octubre, a llenar de diversión y solidaridad A Coruña. Con su celebración, a partir de las 16.00 horas, también se producirán diversas afectaciones en el tráfico. 

Según informa el Ayuntamiento de A Coruña, entre las 13.00 y las 19.30 horas estará cortada la avenida de La Marina, así como la de Montoto, hasta el castillo de San Antón. También estará cerrado el Paseo de Dársena entre Tabernas y Puerta Real. 

Carrera ENKI 15K

Oleada de solidaridad en A Coruña: se agotan las inscripciones de la Carrera ENKI en menos de un mes

Carrera Enki

La carrera solidaria Enki @Patricia G. Fraga (40)Ver más imágenes

La carrera ENKI volverá a recorrer A Coruña en octubre

En cuanto a los autobuses urbanos, la Compañía de Tranvías también ha anunciado diversas modificaciones en los recorridos: 

  1. Líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17 y 23A: En sentido Abente y Lago circularán por la plaza de Ourense, avenida del Puerto y túnel de o Parrote hacia el hospital, donde las líneas 5 y 17 se reincorporarán a su ititinerario habitual. Además, tendrán una parada provisional en la avenida del Puerto, a la altura del Kiosco Alfonso. Asimismo, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 17 y 23A irán desde el Abente y Lago hacia la plaza de Ourense por el túnel de O Parrote y la avenida del Puerto. En la plaza de Ourense recuperarán su recorrido. 
  2. Línea 3A: El autobús que va hacia Los Rosales circulará desde el Abente y Lago por el túnel de O Parrote, avenida del Puerto, plaza de Ourense, Juana de Vega y plaza de Pontevedra, donde se reincorporará a su itinerario normal. Tendrá también una parada provisional en la avenida del Puerto, a la altura del Kiosco Alfonso. 
  3. Líneas 3 y 7: En el recorrido hacia Monte Alto desde la plaza de Pontevedra circularán por Juan Flórez hasta Marcial del Adalid, Linares Rivas, plaza de Ourense, avenida del Puerto y túnel de O Parrote, incorporándose en el Abente y Lago a su itinerario habitual.

