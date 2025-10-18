Mi cuenta

A Coruña

Alerta amarilla en A Coruña por fuertes vientos

MeteoGalicia activa este domingo el aviso 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/10/2025 11:26
Dos personas sufren el embate del viento en A coruña

Tras un veranillo de San Miguel que duró semanas, A Coruña recibe este fin de semana el que se puede considerar el primer golpe de realidad otoñal. Y es que las predicciones apuntan a que este sábado por la noche regresen las lluvias, que durante el domingo serán más frecuentes e intensas. A ello se une el fuerte viento, que pondrá en alerta amarilla la costa coruñesa. 

Niebla en Riazor el 17 de octubre

A Coruña se esfuma entre la niebla

MeteoGalicia activa este domingo, a partir de las 06.00 horas y hasta las 12.00, un aviso amarillo por fuertes vientos. 

Esta situación, obliga, entre otras cosas, a que la Torre de Hércules permanezca cerrada este domingo hasta las 13.00 horas, según anunciaron fuentes de Turismo de A Coruña. 

Junto a las precipitaciones, A Coruña vivirá también jornadas más frescas. De esta manera, el domingo los termómetros quedarán entre 20 y 17 grados. La semana empezará con chubascos, que se mantendrán el martes, con temperaturas máximas entorno a los 21 y 19 grados, y mínimas rondando los 16.

