A Coruña termina la peatonalización de la calle Tolerancia

Proyecto para la zona de la calle Tolerancia de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con su hoja de ruta en el barrio de Labañou, donde este viernes se recibió la obra de humanización ejecutada en la calle Tolerancia, ya peatonalizada con el objetivo de conectarla con la plaza colindante, uno de los principales núcleos de actividad y convivencia vecinal en el distrito.

En estas últimas semanas, los trabajos se centraron en adecuar los nuevos recorridos peatonales que discurren entre los bloques residenciales y la plaza. “Al actuar aquí no solo ganamos en seguridad vial, sino que también les damos una salida natural a las personas residentes, con espacios de paso más amplios y accesibles”, explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

En este sentido, el abanico de actuaciones incluyó también la plantación de casi 20 nuevos árboles entre la plaza y la calle peatonalizada. Los trabajos para disponer estos ejemplares ya fueron visibles entre finales de verano y principios del otoño, aprovechando días con temperaturas más suaves para dar tiempo a que los árboles enraizaran bien en los parterres, antes de que llegue la temporada invernal, explican desde el Gobierno local.

Díaz puso en valor esta intervención en Labañou y apuntó que, con la peatonalización de la calle Tolerancia, “se completa la unificación de una amplia superficie destinada a usos múltiples”, en alusión al parque infantil, el espacio de entrenamiento de calistenia y la pista multideporte existentes en el entorno de la plaza.