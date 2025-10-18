Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña termina la peatonalización de la calle Tolerancia

Las actuaciones incluyeron la plantación de casi 20 nuevos árboles

Redacción
18/10/2025 13:53
Proyecto para la zona de la calle Tolerancia de A Coruña
Proyecto para la zona de la calle Tolerancia de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con su hoja de ruta en el barrio de Labañou, donde este viernes se recibió la obra de humanización ejecutada en la calle Tolerancia, ya peatonalizada con el objetivo de conectarla con la plaza colindante, uno de los principales núcleos de actividad y convivencia vecinal en el distrito. 

En estas últimas semanas, los trabajos se centraron en adecuar los nuevos recorridos peatonales que discurren entre los bloques residenciales y la plaza. “Al actuar aquí no solo ganamos en seguridad vial, sino que también les damos una salida natural a las personas residentes, con espacios de paso más amplios y accesibles”, explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz. 

En este sentido, el abanico de actuaciones incluyó también la plantación de casi 20 nuevos árboles entre la plaza y la calle peatonalizada. Los trabajos para disponer estos ejemplares ya fueron visibles entre finales de verano y principios del otoño, aprovechando días con temperaturas más suaves para dar tiempo a que los árboles enraizaran bien en los parterres, antes de que llegue la temporada invernal, explican desde el Gobierno local. 

El baño de A Coruña que costó 70.000 euros y lleva meses cerrado al público

Más información

Los trabajos para peatonalizar la plaza de la Tolerancia arrancarán a mediados de la semana que viene

Más información

Díaz puso en valor esta intervención en Labañou y apuntó que, con la peatonalización de la calle Tolerancia, “se completa la unificación de una amplia superficie destinada a usos múltiples”, en alusión al parque infantil, el espacio de entrenamiento de calistenia y la pista multideporte existentes en el entorno de la plaza.

Te puede interesar

Maribel Longueira, a la izquierda, en un acto en 2009

Fallece la fotógrafa coruñesa Maribel Longueira
Noela Rey Méndez
Loreto y Carmen, alumnas del Montespiño que llegaron a la final del concurso Girls Go Circular

Las dos coruñesas que representaron a España en el concurso europeo Girls Go Circular vuelven con el tercer puesto del público
Noela Rey Méndez
Imagen de archivo de un bebé

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao
EP
David Teijo, ganador del concurso de la tortilla casera de Betanzos

La mejor tortilla casera de Betanzos es la de David Teijo
Redacción