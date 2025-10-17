Un nuevo festival de rock nace en A Coruña con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús o Heredeiros da Crus

Presentación de ExpoROCK Festival

Nace ExpoROCK Festival, el nuevo festival de música que acogerá ExpoCoruñael próximo 14 de marzo con un cartel conformado por Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Heredeiros da Crus, Ciclonautas y Agoraphobia, a los que seumarán novedades que completarán la propuesta musical.

El evento, que organiza ExpoCoruñajunto a la empresa Metronoventa, ya tiene las entradas disponibles en su web oficial desde 33 euros.

Además, habrá mercado vintage, concentración de Harley-Davidson y hasta un área de food trucks con una variada oferta gastronómica. Y como gran novedad, el evento contará con una programación matinal pensada para que el espíritu del rock también se viva en familia, en la que los menores de 16 años podrán acceder gratuitamente, en compañía de una persona adulta, y que el evento se pueda vivir como un punto de encuentro intergeneracional, abierto y accesible.

Para el director de ExpoCoruña, Andrés Fernández, “ExpoROCK Festival no es solo un gran cartel, sino el inicio de un proyecto con vocación de continuidad, que nace para quedarse". "Llevamos años impulsando nuevos formatos y abriendo el recinto a propuestas que amplían el calendario cultural de la ciudad más allá de la temporada estival. Apostamos por la creación de eventos propios y colaborativos que generen impacto, atraigan nuevas audiencias y refuercen la imagen de A Coruña como destino de grandes citas", explica.

Patricia López, de Metronoventa, empresa coorganizadora del evento, puso en valor “la apuesta por una propuesta diferente: un festival fuera de la temporada habitual de los festivales. ExpoROCK Festival nace con la intención de desestacionalizar el calendario festivalero y ofrecer una experiencia potente también en los meses previos a la primavera". "No buscamos solo sumar un festival más, sino crear una experiencia distinta, con actividades para toda la familia y una ambientación única que convierta A Coruña en punto de encuentro para los amantes del rock", certifica.