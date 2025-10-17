Tratan de reconstruir lo que hizo la ‘Matayayas’ durante sus permisos

Número 95 de la avenida de Monelos, donde ocurrió el crimen Patricia g. fraga

La Policía Nacional continúa con la investigación del homicidio de C.G.V., de 91 años, una vecina de Oleiros, tratando de reconstruir las ideas y venidas de la sospechosa, Remedios Sánchez Sánchez, alias ‘Matayayas’, más dos semanas después de su arresto en la cárcel de Teixeiro. Se supone que Sánchez habría matado a la nonagenaria en el transcurso de uno de sus permisos, el cuarto que se le concedía, pero los investigadores necesitan averiguar sus anteriores pasos.

Conviene no olvidar que Sánchez es una asesina en serie, la primera que actúa en A Coruña en toda su historia. En 2006 mató a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona, a las que asfixió y robó, sin contar aquellas que consiguieron escapar, lo que le valió el apodo de ‘Matayayas’. Con el nuevo asesinato que se le atribuye, que habría tenido lugar el día 3, su conteo de victima asciende a cuatro.

Todavía no ha trascendido en qué circunstancias conoció a la mujer a la que habría asfixiado

Cuatro también fueron las salidas que disfrutó cuando pasó a segundo grado: el dos de septiembre, el 29 de septiembre y el dos y tres de octubre. Los investigadores consideran que sería esos días cuando contactó con su futura víctima, o quizá con otras. No hay que olvidar que el modus operandi de Sánchez consiste en ganarse la confianza de mujeres mayores para que las inviten a su casa, tomarse un café con ellas y luego, aprovechando su superioridad física, asfixiarlas. A pesar del tiempo transcurrido, los años pasados en la cárcel y que Sánchez es ahora una mujer de 68 años, no parece haber cambiado sus hábitos.

No parece posible que en tan poco tiempo, haya podido atacar a cualquier otra anciana, aunque hay que continuar la investigación para descartar que haya ocurrido. Pero es posible que hubiera contactado con una posible víctima antes de conseguir entrar en la casa de C.G.V., a la que asfixió y robó unos pocos cientos de euros.

Aunque en un principio se achacan los robos a su afición a los juegos de azar, Vicente Garrido, catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia no da crédito a esta versión, alegando las escasas cantidades que roba, y señalando que lo que realmente quiere es el impacto emocional que le provoca matar. En todo caso, una persona así rara vez puede contenerse, de ahí que aprovechara su puesta en libertad después de tantos años, para dar rienda suelta a sus instintos.

Por supuesto, ahora que es sospechosa de un nuevo asesinato, a Sánches se le retirará el segundo grado. Para ella, todo ha vuelto a empezar: se la detuvo en la prisión, a la que había regresado tras el permiso, se la registró, se la llevó a comisaría y se le tomaron declaración y huellas antes de devolverla a Teixeiro. En un futuro, afrontará un nuevo juicio, y esta vez es muy probable que se le aplique la prisión permanente revisable, para que esto no vuelva a ocurrir. 