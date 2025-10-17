Rosa se abona al 22: la coruñesa suma en Pasapalabra los mismos aciertos toda la semana

Rosa, en Pasapalabra Antena 3

Que la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual repiten su duelo diario en el concurso de Antena 3 Pasapalabra desde el pasado mes de diciembre es algo a los que los espectadores del programa ya se han acostumbrado. Se ha convertido ya en una rutina que ambos luchen por un bote que no deja de crecer mientras alternan victorias, empates y derrota. Pero lo de esta semana ya ha sido de traca: entre el lunes y el viernes, el resultado de empate a 22 aciertos se ha repetido en cuatro de los cinco programas. Solo el miércoles Rosa consiguió la victoria, y también lo hizo con 22 aciertos.

Como es lógico, dado que ha habido cuatro empates, la igualdad ha sido la nota predominante. En su victoria del miércoles, Rosa protagonizó la anécdota de la semana. En el rosco final de ese programa, Manu fue el primero en agotar su tiempo. Lo hizo con 21 aciertos y sin fallos. En ese momento, Rosa tenía acumuladas 17 palabras, no tenía errores y le quedaban 27 segundos por jugar. Necesitaba al menos cuatro aciertos más para empatar y cinco para ganar.

Y lo cierto es que la coruñesa sumó de forma consecutiva cinco aciertos, por lo que se aseguró la victoria con 22. Después, cometió un error, que era irrelevante porque al tener más palabras en su haber el triunfo ya era suyo. Sin embargo, al fallar, Rosa se lamentó y dijo: "La he liado. He sumado cuatro, ¿no?". "No, no, has sumado cinco. Has ganado", la tranquilizó de inmediato Roberto Leal, presentador del concurso.

Tras esta semana plagada de empates, Rosa y Manu se volverán a ver las caras en el programa que se emitirá el lunes. El bote ya es actualmente de 2.272.000 euros.