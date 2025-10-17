Mi cuenta

A Coruña

Repsol inicia la demolición de los tanques de crudo del Puerto Interior de A Coruña

Los trabajos tienen una duración de seis meses y un coste de 643.000 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
17/10/2025 14:20
Obra para demoler los tanques de crudo de Repsol
Obra para demoler los tanques de crudo de Repsol

Repsol ha iniciado la demolición del área de tanques de crudo de su terminal marítimo en el Puerto Interior de A Coruña. Tras la obtención de los permisos y autorizaciones administrativas, han comenzado ya los trabajos de desmantelamiento en un área de 28.200 metros cuadrados.

El desarrollo de la obra, que durará seis meses, se realizará en su mayor parte de modo mecánico para demoler los tres tanques de crudo existentes, según detalla la compañía energética. El coste de esta actuación asciende a 643.000 euros.

Muelle petrolero de Repsol en el Puerto Interior de A Coruña

Adiós al muelle de petroleros de A Coruña tras 61 años: de la euforia de su inauguración a su demolición

Más información

Cada una de estas infraestructuras de almacenamiento mide de media 15 metros de altura, con un diámetro de 48,8 metros y un volumen de capacidad de más de 31.000 metros cúbicos. 

Demolición

También se van a achatarrar, entre otros elementos, las tuberías de producto y las líneas que se utilizaban para el agua de deslastres de los barcos, escaleras, o sistemas contraincendios asociados, además de derruir muros divisores. Se calcula que todo ello supondrá unos 90.000 metros cúbicos de material.

Además, la compañía tiene previsto realizar actuaciones bajo cota cero, tanto la demolición de las cimentaciones de los tanques, como la extracción de la tubería enterrada, tal y como recoge la adenda de la solicitud de licencia.

Posteriormente, se llevará a cabo la categorización de los residuos, la retirada y gestión de los escombros de forma separada y clasificada por un gestor homologado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Además, se facilitará la reutilización de la totalidad del árido obtenido del escombro pétreo, que se empleará en el relleno de huecos y fosos.

Instalaciones de Repsol en el Puerto Interior de A Coruña

Doce años para completar la mudanza portuaria de Repsol, que ya encara su última fase

Más información

Esta actuación forma parte de las acciones previas al traslado a Langosteira de todas las operaciones de tráficos que actualmente quedan en el Puerto Interior, donde la compañía tiene concesión hasta diciembre de 2027. 

Repsol y la Autoridad Portuaria de A Coruña dieron luz verde hace unos días a los términos del acuerdo de este traslado, que será firmado en próximas fechas

