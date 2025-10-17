Qué día abrirá la heladería Amorino de A Coruña

Amorino en la calle Real Germán Barreiros

La llegada a A Coruña de la heladería Amorino, adelantada por El Ideal Gallego, quedará para la posteridad como una de las grandes aperturas del año. Se juntan todos los ingredientes para el éxito: la ubicación, en plena calle Real y avenida de La Marina, el nombre de una de las cadenas más grandes del mundo en su especialidad, así como un emplazamiento clásico y reconocible por varias generaciones: la antigua Farmacia Europea.

Una de las heladerías más grandes del mundo se asienta en pleno centro de A Coruña Más información

El equipo de franquiciados de Amorino ya trabaja contrarreloj para llegar a tiempo al lunes a las 10.00 horas. Será entonces cuando las famosas bolas de helado en forma de flor empiecen a dejarse ver por el centro de la ciudad. En muchos casos estarán coronadas por un macaron, otra de las grandes especialidades. El pasado miércoles arribaron las cámaras frigoríficas, mientras que la empresa francoitaliana, con origen en Orly, ya ha realizado una formación intensiva entre la que será su plantilla.

El boom de los helados en A Coruña: nueve locales en un kilómetro cuadrado Más información

Según ha podido saber este diario, Amorino A Coruña abrirá de lunes a domingo, de 10.00 a 23.00 horas de forma ininterrumpida. No obstante, la gerencia ajustará esas franjas en función de la demanda. De cara a la jornada del lunes habrá una inauguración muy especial, con una degustación de algunos de los originales sabores que se han hecho objeto de deseo en más de 300 tiendas a lo largo de 16 países. Eso sí, una vez más, A Coruña será la primera y única parada gallega para una gran marca.