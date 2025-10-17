'Nunca choveu que non escampara', señala con acierto el refranero popular. Y en Monte Alto van a refrendarlo en la práctica este fin de semana, concretamente el sábado, 18 de octubre. Será cuando se celebren los actos que el Ayuntamiento de A Coruña tuvo que suspender por la lluvia el pasado 21 de septiembre dentro de las Fiestas de Monte Alto.

Fiestas de Monte Alto

Los festejos comenzarán a las 12.00 horas en el cementerio de San Amaro con la ruta "Xente que aínda segue en nós", coordinado por Carlos Ares y conducido por Rubén Centeno. Además, a las 13.00 la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto al concejal del barrio, Gonzalo Castro, participarán en el Campo de Marte en el homenaje a Ramón Maseda, el primer presidente de los socialistas coruñeses, ajusticiado en la Guerra Civil por los golpistas.

La música cerrará el programa con una foliada en el Campo de Marte desde las 13.15 liderada por una de las agrupaciones tradicionales del barrio, Son d'aquí.