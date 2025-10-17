Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Monte Alto celebra el segundo capítulo de sus fiestas de barrio

El pasado 21 de septiembre el Ayuntamiento tuvo que suspender los actos por la lluvia

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/10/2025 11:20

'Nunca choveu que non escampara', señala con acierto el refranero popular. Y en Monte Alto van a refrendarlo en la práctica este fin de semana, concretamente el sábado, 18 de octubre. Será cuando se celebren los actos que el Ayuntamiento de A Coruña tuvo que suspender por la lluvia el pasado 21 de septiembre dentro de las Fiestas de Monte Alto. 

Fiestas de Monte Alto
Los festejos comenzarán a las 12.00 horas en el cementerio de San Amaro con la ruta "Xente que aínda segue en nós", coordinado por Carlos Ares y conducido por Rubén Centeno. Además, a las 13.00 la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto al concejal del barrio, Gonzalo Castro, participarán en el Campo de Marte en el homenaje a Ramón Maseda, el primer presidente de los socialistas coruñeses, ajusticiado en la Guerra Civil por los golpistas. 

Así serán las fiestas de Monte Alto 2025 en A Coruña

La música cerrará el programa con una foliada en el Campo de Marte desde las 13.15 liderada por una de las agrupaciones tradicionales del barrio, Son d'aquí.

