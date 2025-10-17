Más de 30 empresas digitales celebran el primer aniversario de Hi Coruña

La celebración del primer aniversario de Hi Coruña tuvo lugar en sus instalaciones, ubicadas en la zona portuaria German Barreiros

El entorno del puerto de A Coruña acogió ayer una celebración que se convirtió en un evento multitudinario. Más de doscientas cincuenta personas figuraban en la lista de convidados por Hi Coruña-Human Intelligence Hub para festejar su primer aniversario.

La velada comenzó con un concierto del grupo de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Galicia precedida por un photocall cuya alfombra pisaron representantes institucionales, empresarios y profesionales del ámbito digital, tecnológico y creativo de la ciudad coruñesa.

Una presencia con la que el hub confirma su papel de motor de la innovación y la colaboración entre empresas.

La persona encargada de dar la bienvenida fue la propia directora del hub, Juana Abellaneda Bermejo, que destacó que Hi Coruña ha colgado el ‘cartel de completo’ tras alcanzar el 100% de ocupación física, pero que pretende continuar creciendo en su verdadera dimensión: “Hi Coruña está completo en espacio, pero lejos de alcanzar su máximo potencial. Porque Hi no son solo metros cuadrados: es una forma de entender el trabajo, la creatividad y la conexión entre personas.”

Melodía

Tras la primera intervención de Abellaneda fue el turno del grupo de cuerda que, entre otras melodías, entonó el himno de Hi Coruña. Tras la actuación musical se proyectaron tres vídeos que hicieron un recorrido por el pasado, presente y futuro del proyecto: el making of del edificio, un homenaje a la comunidad Hi y el resumen ‘Un año de Hi Coruña’, que puso en cifras y emociones la actividad del hub.

Entre los hitos de este primer año destacan la creación de 31 empresas, más de 90 eventos organizados, 640 horas de salas reservadas, más de 120 sinergias y colaboraciones entre empresas, el paso de 1.800 personas por las instalaciones, la constitución de una comunidad con 300 miembros activos y la creación de innumerables podcast, producciones y grabaciones, entre otros.

El acto contó también con intervenciones institucionales, el reconocimiento a patrocinadores y colaboradores y un cierre festivo con música, puntos interactivos y cena-cóctel, donde los asistentes pudieron disfrutar de un networking real.

Uno de los invitados a la tribuna de oradores fue el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, que auguró “un futuro brillante” para Hi Coruña. Destacó que la entidad pretende “enfrentar los nuevos retos de la tecnología desde un punto de vista humanista en el que lo predominante es la colaboración para la generación de sinergias”.

También intervino la directora de la Axencia Galega de Innovación de la Xunta, Carmen Cotelo, que destacó el interés de Hi Coruña por promover la colaboración entre los promotores. ‘A colaboración é o que nos fai máis fortes nun contexto no que non nos encontramos na vangarda pero no que tamén temos que ser menos humildes”, dijo tras felicitar a la entidad por su primer año.

“Hi Coruña crece cada día en conexiones, ideas y propósito compartido. Lo mejor está por venir, porque Hi Coruña está más viva que nunca”, concluyó el acto Abellaneda, al tiempo que señaló que el futuro inmediato pasa por expandir la comunidad en el ámbito digital.

Tras su primer año, Hi Coruña se consolida como referente en Galicia en la creación de comunidades digitales y creativas, reafirmando su propósito: impulsar la inteligencia humana como motor de la innovación.

Espacio de colaboración

Hi Coruña-Human Intelligence Hub es un espacio de innovación y colaboración situado junto al mar, en un enclave privilegiado de A Coruña. Con más de 5.000 metros cuadrados, el hub reúne a empresas de diferentes sectores y tamaños (todas con el eje común de la transformación digital) que encuentran un entorno donde crecer, conectar y generar impacto. Más que un coworking, Hi Coruña es un ecosistema vivo que impulsa la inteligencia humana como motor de la innovación.

En su interior conviven startups, pymes y corporaciones, además de profesionales independientes, que comparten un mismo propósito: crear futuro desde la colaboración. El espacio combina instalaciones de última generación y servicios tecnológicos avanzados con una intensa programación de actividades: eventos, formaciones, programas de mentoring, acciones de networking y proyectos de innovación abierta. Todo ello orientado a fortalecer el tejido empresarial y creativo de Galicia.

“En apenas un año, Hi Coruña se ha consolidado como referente gallego en innovación, tecnología y comunidad, demostrando que la mejor inteligencia sigue siendo, y será siempre, la humana”, apostillan desde el hub. 