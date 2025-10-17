Los alumnos de un colegio de A Coruña salen de nuevo a la calle para demandar “unha escola digna e segura”

Decenas de alumnos del CEIP de Prácticas, en un momento de la movilización Patricia G. Fraga

“Es una situación insostenible, llevamos más de un año con esto. El estado no es seguro para los niños y aquí nadie se quiere hacer cargo”. Así explicaba esta mañana un padre de uno de los más de 200 alumnos matriculados en el CEIP de Prácticas que, desde hace más de un año, tienen que ver como las instalaciones del centro ubicado en paseo de Ronda “van cada vez a peor”. Junto a él, casi un centenar de miembros de la comunidad educativa se concentraron a las puertas de colegio para demandar, tal y como decía su pancarta, “unha escola digna e segura”.

Y es que para los tutores legales -y sobre todo para los niños- estudiar en un edificio histórico se ha vuelto una pesadilla. Por lo menos en los últimos meses, cuando las deficiencias en las instalaciones comenzaron a ser cada vez más notorias y, de esta forma, poner en peligro la seguridad de los estudiantes del colegio.

La gota que colmó el vaso sucedió en noviembre del curso pasado, cuando una caída de cascotes provocó una reacción por parte del AMPA. A través de un comunicado, instaban a las administraciones responsables (Ayuntamiento, Universidad de A Coruña y Xunta de Galicia) a un listado de actuaciones que creen primordiales para luchar contras las condiciones de “insalubridad” en las que entienden que se desarrolla la actividad docente.

Una reforma integral

Las quejas por parte de miembros del AMPA llegaron a las tres administraciones, y, de esta forma, en enero de este año se reunieron para decidir qué actuaciones -y sobre todo quién- deberían realizarse en el CEIP de Prácticas.

Sin embargo, “dende aquela xuntanza a única comunicación oficial que obtivemos a pesar de facer requerimentos foi a través do colexio, na que nos informaron que se enviou a un arquitecto para visitar as instalacións e comezar a facer unha valoración”, comentó Cristina Novoa a este periódico tres meses después de la reunión, a principios del pasado mes de abril.

Seis meses después, aunque el AMPA agradece “a disposición más xuntanzas mantidas, nin a Consellería de Educación da Xunta, nin o Concello da Coruña nin a Universidade achegaron unha solución definitiva, concreta e con prazos a unhas graves deficiencias que non foron quen de negar nin de minimizar”, inciden.

“O CEIP de Prácticas continúa con importantes problemas de humidade que afectan á saúde, cun estado deficiente das ventás, pingueiras, danos en mobiliario, aseos initilizados e unha fachada e interior coa pintura desgastada. Ademais, e tal e como se advertira, as inspeccións pertinentes confirmaron que a instalación eléctrica precisa dunha reforma a fondo ao non cumprir cos requisitos de seguridade. Problemas todos que xa foran denunciados desde hai anos polas canles oficiais e privadas”, apuntaron desde la asociación de padres a través de un comunicado.

Sin embargo, aunque durante estos meses cada una de las administraciones competentes ha realizado alguna mejora en el centro, para los padres no es suficiente. Desde el AMPA piden una reforma integral. Así lo expresaron desde las 09.00 horas de esta mañana en una movilización en paseo de Ronda, que provocó el corte de tráfico en la intersección con Manuel Murguía, y donde los niños, pancartas y carteles en mano, exigieron ante A Coruña "menos parches y más solucións".