Las comarcas de A Coruña y Betanzos, en emergencia para poder cazar jabalíes

La Xunta declara la emergencia cinegética para la caza de jabalíes

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, informó este viernes sobre la declaración de la emergencia cinegética temporal en un total de 38 comarcas gallegas por la presencia y los daños ocasionados por el jabalí, que entrará en vigor este sábado, 18 de octubre, después de que se publicaran las correspondientes resoluciones en el Diario Oficial de Galicia. Entre las comarcas en las que estará vigente la norma están la de A Coruña y la de Betanzos.

Así, según indicó Marisol Díaz, las declaraciones de emergencia cinegética temporal en las áreas señaladas incluyen los tecores y zonas libres donde se podrán desarrollar estas medidas extraordinarias y excepcionales.

En total, la declaración abarca 38 comarcas (nueve en A Coruña, diez en Lugo, once en Ourense y ocho en Pontevedra) que comprenden 254 ayuntamientos (64 de ellos coruñeses, 57 lucenses, 86 ourensanos y 47 pontevedreses) y un 83% de la superficie total de Galicia.

La vigencia de estas resoluciones se extenderá desde este sábado, 18 de octubre, hasta el 22 de febrero del próximo año, abarcando así el período hábil de caza del jabalí en la temporada 2025-2026.

Con todo, la directora xeral subrayó que podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación, siempre previa resolución, de constatarse que desaparecieron las causas que motivaron la declaración.

La representante de la Xunta explicó que esta es la quinta vez (tras 2019, 2021, 2023 y 2024) que se recurre la este instrumento, provisional y extraordinario, con el fin de agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones de esta especie en aquellas zonas con mayor incidencia, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura.

Tal y como subrayó Marisol Díaz, las circunstancias que se están produciendo con relación al jabalí hacían necesario articular una declaración excepcional de este tipo en la búsqueda de eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones de la especie mediante la adopción de medidas que ayuden a prevenir dentro de lo posible futuros daños.

Se trata, en todo caso, explican desde la Xunta, de un instrumento adicional y complementario a la caza reglada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y también a las actuaciones de control por daños, que seguirán desarrollándose, indicó, en los términos fijados en la resolución anual por la que se regula la caza en Galicia y en los protocolos de actuación establecidos al efecto.

En concreto, durante la vigencia de la declaración en estas comarcas se permitirá abatir o capturar, sin límite de ejemplares, jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad. Asimismo, en las zonas en situación de emergencia cinegética temporal será posible abatir crías y hembras sucesivas de crías siempre y cuando haya una autorización especial previa por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural, de acuerdo con el establecido en la Ley de caza de Galicia.

Además, se habilitan en estas zonas una serie de herramientas cinegéticas que contribuyan al control de las poblaciones del jabalí, como la ampliación de los períodos en los que se puede ejercer la actividad cinegética, en jornadas que no estén aprobadas en el correspondiente plan anual de aprovechamiento de la temporada 2025-2026 de los tecores, o la autorización para el uso, con carácter excepcional, de medios auxiliares -como visores ópticos, detectores electrónicos de paso o presencia de animales y cebos de grano o frutos colocados en los cultivos dañados- que favorezcan la eficacia y el óptimo aprovechamiento cinegético, faciliten la identificación de los ejemplares y garanticen la seguridad de las personas.

A falta de un censo oficial de la especie a nivel nacional, Marisol Díaz subrayó que el incremento de los avisos y los datos de capturas obtenidos a partir de la información facilitada por los propios tecores -cerca de 18.900 ejemplares en la temporada 2024-2025- llevaron a la Xunta a considerar necesario volver a recurrir la esta medida temporal y extraordinaria para reforzar el control de la población de jabalíes en aquellas zonas de Galicia donde se está constatando que tiene una mayor incidencia. Por último, la directora xeral incidió en la importancia de combinar medidas como la declaración de la emergencia cinegética y otras reformas normativas y de procedimiento adoptadas en los últimos años, con las líneas de ayudas que ofrece la Xunta cada año para prevenir y paliar los daños del jabalí, un esfuerzo que cifró desde 2016 “en más de 16,8 millones de euros”.