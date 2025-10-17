La Oreja de Van Gogh estará en concierto en A Coruña en 2026

Anuncio de la gira de La Oreja de Van Gogh

#TeamAmaia o #TeamLeire. Es una de las diatribas de los últimos días en España. Y lo es porque La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más importantes del pop español de las últimas décadas, ha anunciado esta semana el regreso de la que fue su primera vocalista, Amaia Montero, después de despedir -no de muy buenas maneras- a quien la había sustituido, Leire Martínez.

Oficial: Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh Más información

La cantante Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh Más información

La Oreja de Van Gogh deja a sus fans sin palabras: borra la despedida de Leire y sube una imagen en blanco un año después Más información

Ahora, La Oreja de Van Gogh anuncia nueva gira para 2026, en la que podrá detectar si el cambio al frente de la banda es aceptado o no por el público. Y A Coruña también dirá si es #TeamAmaia o #TeamLeire. Porque el Coliseum herculino será una de las paradas del tour de 2026 "Tantas cosas que contar".

Será el 11 de septiembre y las entradas estarán a la venta en la web oficial del grupo a partir del 20 de octubre a las 12.00 horas.

Gira completa de La Oreja de Van Gogh

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", señala La Oreja de Van Gogh en su anuncio a través de sus perfiles en redes sociales, junto al video de un ensayo ya con Amaia Montero y sin Pablo Benegas, que ha confirmado que, aunque sigue en el proyecto, no estará en esta gira sobre el escenario.

“Estamos muy satisfechos con la programación musical de la ciudad para el año 2026, que nos sitúa como el gran motor cultural de Galicia y uno de los más importantes del Estado”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Este anuncio es, además, el cuarto consecutivo de actuaciones en el recinto multiusos coruñés de formaciones lideradas por mujeres para lo 2026. Se trata de la duodécima actuación confirmada para el próximo año en el Coliseum, sumándose a Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio) y Aitana (22 de julio).

La Oreja de Vano Gogh celebrará en el 2026 su 30 aniversario con el esperado regreso de Amaia Montero como vocalista recorriendo los principales recintos del país. “Tantas cosas que contar” es el nombre elegido para este circuito que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: “El viaje de Copperport”, que este año cumple 25.