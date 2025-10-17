La nueva 'embajada' de la República Dominicana y Colombia en A Coruña

Leslie, Mónica, Camilo y Lili, el staff de Klk Parce , muestran un ceviche colombiano y un mofongo dominicano Patricia G. Fraga

Mientras a algunos les cuesta todavía asimilar el cambio del 'tío' por el 'bro', las nuevas generaciones, y las que han crecido con ciertas series latinas, normalizan e incluso utilizan con cierta asiduidad el término 'parcero' y su abreviatura, 'parce'. Quizás por eso, que el nuevo restaurante de comida internacional de A Coruña haya decidido denominarse Klk Parce es mucho más claro de lo que muchos puedan pensar. Básicamente, vendría a ser un “¿Cómo estás, amigo?”.

Para el público objetivo se trata de una mezcla entre la República Dominicana y Colombia, por otra parte dos de las comunidades más asentadas en la ciudad. Para los coruñeses con más uso de los neologismos también resulta sencillo de identificar. Lo cierto es que el nuevo local, que abre hoy sus puertas en el 282 de la ronda de Outeiro, ofrecerá lo mejor de dos cocinas que poco a poco ganan adeptos más allá de sus fronteras. “Vamos a ofrecer un poco de los dos países, una fusión con los jugos característicos y la comida que nos ha conquistado toda la vida”, indica la dominicana Lili, encargada de la aventura junto a su pareja, Camilo.

Llevan trabajando en el proyecto desde junio, y antes de tener el local físicos ya comprobaron, vía encargos online, la demanda. “El plato favorito es la yaroa dominicana, una versión de la salchipapa con carne mechada, una base de cheddar y salsas”, explica. Entre las propuestas del país de su compañero las preferidas son las empanadas de pollo o mixtas, con harina de maíz blanco. “Elegimos la ronda de Outeiro por el potencial y el ambiente troical que tiene; es un buen sitio”, sentencia. Para la foto de presentación en El Ideal Gallego eligieron un ceviche colombiano con camarón, cebolla, salsa de tomate, mahonesa y limón, así como un mofongo dominicano, a base de plátano macho, chicharrón, limón y ajo.