La magia en ‘Galicia Ilusiona’ trasciende los clichés del juego de manos o lanzar cuchillos

Aunque los ‘abracadabra pata de cabra’ y ‘magia potagia’ ya son viejunos hasta para los que peinan canas, también los clichés de los juegos de manos o lanzar cuchillos están superados. Al que dude lo tiene, desafortunadamente, no tan fácil. Siempre puede intentarlo. Los responsables del festival ‘Galicia Ilusiona’, Pedro Bugarín y Dani Polo, aseguran que aunque pocas todavía quedan entradas para las funciones de Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cangas, Vigo y Ferrol.

Ayer el teatro Colón acogió las dos últimas funciones de un evento con el muy visible ‘no hay billetes’ en el acceso. El cartel lo componían artistas internacionales multipremiados que visitan la comunidad gallego por primera vez.

Así, Seimei, mago manipulador coreano referente de la magia elegante y depurada; la compañía Mag Edgar, especialista en grandes ilusiones visuales de alto impacto; Nacho Samena, el talento emergente gallego que destila gran frescura y destreza técnica; David Burlet, el artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala, y el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia.

Patrocinado por la Xunta, el festival ha convertido la ciudad en uno de los escenarios principales de su recorrido de 27 funciones durante octubre. Y su paso por A Coruña supone que la organización esté estudiando la posibilidad de incrementar el número de funciones el próximo año, según dijo Bugarín.

‘Galicia Ilusiona’ agotó todas las localidades en 2024 y más de 15.000 personas y se prevé que a final de este año se alcance la cifra de cien mil espectadores en sus cuatro ediciones.