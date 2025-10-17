Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña recibe en María Pita a la presidenta del Congreso, Francina Armengol

La dirigente visitó la ciudad para firmar con la Real Academia Galega el acuerdo para la formación, conocimiento y difusión del gallego como una de las lenguas cooficiales

Redacción
17/10/2025 15:28
Francina Armengol, junto a Enrique Monteagudo e Inés Rey
Francina Armengol, junto a Xosé Henrique Monteagudo e Inés Rey
Cabalar / EFE

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió este viernes por la mañana en el Palacio Municipal de María Pita a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante su visita a la ciudad para firmar con la Real Academia Galega el acuerdo para la formación, conocimiento y difusión del gallego como una de las lenguas cooficiales.

Visita a las obras de la Real Academia Galega (RAG)

A sede da Real Academia Galega estará lista para as celebracións do seu 120 aniversario en 2026

“Para este Gobierno municipal es un honor poder acoger este acto en María Pita, pues desde la administración local también promovemos el uso del gallego gracias a la ordenanza que aprobamos y que regula su uso”, indicó Inés Rey. 

De Murguía a Monteagudo: os catorce homes que presidiron a RAG desde 1905

La alcaldesa celebró que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España muestren “una sensibilidad” por el uso de las lenguas cooficiales del Estado, muestra de la riqueza cultural del país. 

Armengol fue recibida en la Alcaldía oficial donde firmó en el Libro de Oro. En el propio Palacio de María Pita Armengol y Xosé Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega, firmaron el convenio de colaboración entre ambas instituciones.

