Julián Maeso dedica su concierto en el Bristol de A Coruña a los camareros y las enfermeras

Concierto de Julián Maeso en el Bristol Joaquín Abad

Sonó a Bob Dylan y Muddy Waters. A cualquier local de la Ruta 66 o a una canción de despecho del Springsteen más íntimo. Pareció folk americano y un callejón de New Orleans. Sin embargo, era una noche toledana con Julián Maeso en un garito indie de A Coruña. Así es como se las gasta el Bristol a la hora de celebrar eventos.

El polifacético instrumentista manchego se sentó en el llamado ‘rincón koruño’ del local de Torreiro para hacer un concierto íntimo, acústico y, sobre todo, sobresaliente. Se lo dedicó a los camareros, enfermeros y todos aquellos que no reciben el reconocimiento de un músico, de quienes dijo están sobreconsiderados.

Es solamente el pistoletazo de salida. Imaginen lo que viene después.