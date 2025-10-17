Informes de expertos critican la inseguridad de las cunetas y desmontes de la AP-9

Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas Patricia G. Fraga

Una de las métricas por las que se puede medir una empresa es el margen de beneficio, y en esto nada se le puede achacar a Audasa. Otra es el servicio que ofrece al cliente, y en esto sí que se pueden poner algunas objeciones a la gestora de la AP-9. Algunas de las deficiencias más destacadas incluyen las cuentas, que no están realmente preparadas para acoger a vehículos averiados, sino más bien para desaguar la lluvia.

Informes redactados por expertos en seguridad vial señalan las cunetas, que en algunas partes siguen siendo zanjas que pueden provocar vuelcos si los vehículos se desvían, y desniveles muy pronunciados en el repavimentado, de manera que forman un peligroso escalón. Jeanne Piccard, de Stop Accidentes, coincide en señalar que esto es una carencia: “Los bordillos tienen una pendiente pequeña, que podría mejorarse a nivel de mantenimiento, porque cuando los coches chocan contra ese desnivel se desvían”.

Protección inadecuada

Pero no se trata solo de las cunetas, claro. En las deficiencias recogidas en el aludido informe se mencionan también los desmontes y terraplenes. En forma de ‘V’ como señala Piccard, son canalizaciones para la lluvia, pero que también pueden provocar vuelcos en las salidas de vía. Además, los puentes y viaductos muchas veces se sostienen sobre muros que tampoco tienen la adecuada protección en todos los casos, de manera que en un impacto sería frontal y, por tanto, mucho más peligroso para el conductor.

Lo mismo pasa cuando un viaducto se bifurca. Sobre todo, cuando existe un gran desnivel, es necesario una protección adecuada para evitar el riesgo de caída en caso de una salida de vía. En el caso de los laterales de piedra, a veces se registran pequeños desprendimientos, lo que también pone en cuestión el mantenimiento, aunque cada vez son más las laderas que cuentan con redes de protección, reconocen los mismos expertos.

Stop Accidentes critica lo poco que se invierte en seguridad tanto en la autopista como en la autovía

Incluso los bordillos de las cunetas pueden ser un problema. Se consideran peligrosos todos aquellos que superen los quince centímetros de alto, dado que pueden provocar un rebote en el caso de los vehículos ligeros y un vuelco en el de los pesados. Por eso se desaconseja su uso.

Además, en el arcén se acumula toda la suciedad empujada por la ventolera que generan el paso de los vehículos a gran velocidad. La tierra se convierte en terreno donde crecen las malas hierbas que rara vez se limpian. Esta suciedad acumulada puede provocar patinazos.

La autovía

Pese a todo, Piccard deja claro que no le llegan tantas quejas de la AP-9 como de la A-6, la autovía que conecta A Coruña con Madrid. “Está bastante peor. La AP-9 es una concesión y la pagamos con los peajes, Audasa hace negocio con nosotros, pero la A-6 es pública”, señala la presidenta de Stop Accidentes. En la autovía, asegura, el firme está destrozado por tramos, a medida que se repara: “Lo van arreglando pero a trozos, así que tenemos trocitos que están bien y otros que está mal”

Sobre todo, el carril derecho, por el que se supone que hay que circula por defecto, es el que se encuentra en peor estado, dado que soporta a diario el peso de cientos de camiones. “Los baches son continuos”, se queja Piccard. Porque la seguridad vial no solo depende del comportamiento del conductor, sino también de las vías. 