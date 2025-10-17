Mi cuenta

A Coruña

Halloween sin gluten: chök lanza la tarta "más macabra y deliciosa de A Coruña"

La pastelería de moda en Hollywood tiene su sede herculina en la calle Real

Redacción
17/10/2025 13:41
La tarta de Halloween de chök en A Coruña
Este Halloween, chök -la pastelería de moda en Hollywood que acaba de instalarse en plena calle Real de A Coruña- se sumerge en las raíces del Día de los Muertos para presentar una creación tan aterradora como irresistible: una espectacular tarta vegana sin gluten que se inspira en la icónica tradición mexicana y en las emblemáticas calaveritas de azúcar que protagonizan sus altares, creados con el propósito de homenajear a los difuntos y celebrar la vida. 

Elaborada a partir de un bizcocho vegano de chocolate intenso, esta creación se rellena con una mousse de chocolate y avellanas que abraza un corazón de mermelada de frambuesa, cuya textura y color evocan la sangre, aportando así un intenso toque de dramatismo. 

Por fuera, la misma mousse cubre cada capa con una textura cremosa que contrasta con las pequeñas calaveras de chocolate moldeadas a mano por el equipo de chök. Y como toque final, un acabado con polvo de oro. 

Las nuevas creaciones chök se presentan en dos tamaños grande (16cm) y mini. Se podrán encontrar en todas las tiendas chök de España, por tiempo limitado, del 27 de octubre al 1 de noviembre hasta agotar existencias por 10,95 euros, en la versión mini y 45 en la grande.

