Palomas en un parque de A Coruña, en una imagen de 2018 Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento preparaba hace 25 años un plan para reducir de manera paulatina la población de palomas, que entonces se calculaba que podrían llegar a las 40.000 en la ciudad. Un equipo de expertos proponía tomar una serie de medidas en la Autoridad Portuaria, que esta se comprometió a estudiar, como cerrar los agujeros por los que entraban estas aves en las naves y un sistema de puertas automáticas para capturarlas y esterilizarlas. Hace 50 años, en 1975, la ciudad sufrió tres atracos en menos de una hora en sendas administraciones de Lotería de la ciudad, dos de ellos frustrados. Setenta y cinco años atrás, en 1950, se celebraban elecciones sindicales en A Coruña y hace 100 el Deportivo preparaba una excursión a Pontevedra.

Hace 25 años | Las palomas serán censadas como paso previo a su paulatina eliminación

Las palomas residentes en A Coruña parecen llegar para concursar en un certamen de defecaciones. Muchas de sus víctimas se preguntan cómo se alimentan para obtener un líquido tan desagradable e irritante. Pero la misión del equipo de Falcon Center es preguntarse cuántas son, a dónde van, dónde comen y dónde crían. La respuesta permitirá comprobar si se fueron y controlarlas más fácilmente.

Esta labor de espionaje comenzará en abril del próximo año 2001 de la mano de un equipo especializado en verles el plumero a estas aves huidizas. De las aproximadamente 40.000 palomas que se calcula que existen en la ciudad, la mitad han hecho del puerto su sede oficial. Se alimentan del grano que cae cuando se descarga cereal, y sus excreciones afectan a la calidad de este producto.

Para solucionar este problema, Falcon Center ha presentado una serie de medidas en la Autoridad Portuaria, que está estudiando la oferta. Una vez reducido el número de palomas, la empresa considera ideal construir un palomar artificial donde se controlaría su crianza y se les daría de comer.

Hace 50 años | Tres loterías coruñesas sufren un atraco en menos de una hora

En menos de una hora fueron cometidos ayer, 16 de octubre de 1975, tres atracos –uno de ellos consumado y los otros dos frustrados– en otras tantas administraciones de lotería, en La Coruña.

El primero, que quedó en tentativa, fue realizado en ‘La Favorita’, en Cuatro Caminos. Eran las seis y media de la tarde cuando la esposa del gerente, doña Asunción Ramos, fue intimidada por un individuo que esgrimía una pistola. Huyó al entrar un cliente en la administración. El segundo atraco, también frustrado, fue en la lotería ‘La Buena Suerte’, sita en la calle de San Andrés, 138. En aquel momento se hallaba un empleado de la misma, don Juan Urdanoz Razquín, jubilado del Estado. Se le presentó un individuo empuñando una pistola. Pero el empleado entró en la habitación para llamar a la Policía y el atracador se dio a la fuga.

Poco después de las siete y media, el gerente de una tercera lotería, la conocida por “Platero”, en el número 18 de la calle Real, también fue encañonado. El gerente le dio al joven atracador dos billetes de 500 pesetas. Pero exigía más y optó por dejar al atracador que cogiera él mismo del cajón del mostrador otros varios billetes de 500 y 100 pesetas.

Hace 75 años | En La Coruña votaron más de veinte mil electores

El pasado domingo, 15 de octubre de 1950, se celebraron en nuestra capital las elecciones sindicales en las que fueron elegidos los representantes de las Secciones Sociales y Económicas de los distintos Sindicatos. La votación comenzó a las nueve de la mañana, finalizando a las cuatro de la tarde. A las mesas electorales, instaladas en los lugares señalados, concurrieron un gran número de votantes, especialmente en aquellos sectores de la producción en donde los problemas económicos o sociales son más acuciantes. En total, votaron más de veinte mil electores.

Como prueba demostrativa del interés que despertaron estas elecciones podemos decir que muchos candidatos imprimieron sus nombres en las papeletas de votación repartiéndolas profusamente; otros confeccionaron también propaganda escrita exponiendo sus programas.

Hace 100 años | Excursión del Real Club Deportivo a Pontevedra

Reina gran entusiasmo entre la afición coruñesa para acompañar a nuestro primero equipo en su viaje a Pontevedra, en cuya ciudad se enfrentará con el ‘Eiriña’, en reñido match de campeonato.

Se hace público que en vista de las reiteradas solicitudes de muchos señores que aún no pasaron por el local social del Real Club Deportivo a recoger sus billetes, que les esperará hasta hoy sábado, 17 de octubre de 1925, a las cinco de la tarde, hora en que quedará definitivamente cerrada la inscripción. Promete resultar interesantísimo el partido que se celebrará mañana en Monelos, entre el ‘Arenas’, de Ferrol –a quien tan injustamente privó la Federación de tomar parte en el actual campeonato– y el ‘Emdem’.

Mañana, domingo, se jugará en Vilaboa un partido de foot-ball entre los equipos ‘Chalada’ y ‘Rutis F.C.’. El match promete ser de emoción.