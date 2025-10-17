Europa acredita la excelencia de la Unidad de Quemados del Chuac

Parte del equipo de Quemados del Chuac muestra la acreditación EBA Cedida

La Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) acaba de ser acreditada por la European Burn Association (EBA) como centro de referencia europeo. Un reconocimiento que solo poseen un reducido número de hospitales en todo el continente.

Así, el Chuac se convierte en el segundo hospital español que consigue este sello de calidad, después del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

La acreditación de la EBA certifica que la unidad cumple con los más altos estándares de atención médica, docencia e investigación en el tratamiento de pacientes con quemaduras graves.

Además, desde el Sergas destacaron que este sello supone el reconocimiento al trabajo multidisciplinar y a la excelencia profesional del equipo que integra la unidad, y garantiza que cuenta con recursos humanos, tecnológicos y logísticos de primer nivel.

Modelo

La Unidad de Quemados del Chuac, reconocida además como centro de referencia nacional (CESUR), dispone de unas instalaciones innovadoras y especializadas.

Entre sus dependencias se encuentran un área de hospitalización con cinco boxes individuales y un doble adaptable para pacientes pediátricos, una zona de críticos con tres boxes de presión positiva y control térmico, un área de curas, dos baños terapéuticos, un quirófano integrado y una zona de consultas externas.

Las salas de baño terapéutico se sitúan próximas al área quirúrgica y están equipadas con sistemas de oxígeno, vacío y control ambiental de temperatura y humedad.

Desde el puesto central de enfermería, el personal puede realizar un seguimiento visual directo de los pacientes críticos, gracias a un sistema centralizado de monitorización.

Especialización

La unidad está formada por un equipo altamente cualificado compuesto por cirujanos plásticos, intensivistas, anestesistas, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos y personal de enfermería especializado.

En total, más de treinta profesionales trabajan coordinadamente para ofrecer una atención integral a los pacientes grandes quemados.

Durante el último año, la actividad asistencial de la unidad ha sido especialmente intensa: más de 145 ingresos hospitalarios, con una estancia media cercana a los 15 días; 2.523 consultas externas, de las que 289 fueron iniciales; y alrededor de 150 intervenciones quirúrgicas.

“Esta acreditación es un respaldo al esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales de la unidad, y un compromiso con la excelencia en la atención a los pacientes más graves”, señalan desde el Chuac.