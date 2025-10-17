Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cerca de 700 alumnos del Liceo La Paz se forman en maniobras de RCP en el Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco

Redacción
17/10/2025 21:53
La jornada en el Liceo La Paz
La jornada en el Liceo La Paz
Cedida

El 16 de octubre, el Liceo La Paz se sumó al Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco con una gran jornada formativa en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la que participaron cerca de 700 estudiantes de ESO y Bachillerato.

Durante la actividad, los alumnos aprendieron y practicaron las maniobras básicas para actuar ante una parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de saber reaccionar con rapidez y eficacia en una situación de emergencia.

La jornada fue posible gracias a la implicación del profesorado y alumnado del Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias del centro, que se encargaron de guiar las sesiones prácticas.

Además, en la organización colaboraron la Asociación Gallega de Técnicos en Emergencias (ASGATE) y el Grupo de Investigación SICRUS de la Universidad de Santiago de Compostela, reforzando el compromiso del centro con la educación en prevención y primeros auxilios.

Desde el Liceo La Paz destacan la importancia de este tipo de iniciativas para dotar a los jóvenes de herramientas que pueden salvar vidas.

Te puede interesar

Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas

Informes de expertos critican la inseguridad de las cunetas y desmontes de la AP-9
Abel Peña
Casa Enrique, en junio de 2006, días antes de su cierre

Regreso a Casa Enrique
Luís Pousa
Vehículos circulan por unas cabinas de peaje de la Autopista del Atlántico, la AP-9

Audasa, un peaje con sede en A Coruña que triplica beneficios en cuatro años
Iván Aguiar
El teatro Colón puso el cartel de 'no hay billetes'

La magia en ‘Galicia Ilusiona’ trasciende los clichés del juego de manos o lanzar cuchillos
Fran Moar