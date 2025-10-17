Cerca de 700 alumnos del Liceo La Paz se forman en maniobras de RCP en el Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco

La jornada en el Liceo La Paz Cedida

El 16 de octubre, el Liceo La Paz se sumó al Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco con una gran jornada formativa en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la que participaron cerca de 700 estudiantes de ESO y Bachillerato.

Durante la actividad, los alumnos aprendieron y practicaron las maniobras básicas para actuar ante una parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de saber reaccionar con rapidez y eficacia en una situación de emergencia.

La jornada fue posible gracias a la implicación del profesorado y alumnado del Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias del centro, que se encargaron de guiar las sesiones prácticas.

Además, en la organización colaboraron la Asociación Gallega de Técnicos en Emergencias (ASGATE) y el Grupo de Investigación SICRUS de la Universidad de Santiago de Compostela, reforzando el compromiso del centro con la educación en prevención y primeros auxilios.

Desde el Liceo La Paz destacan la importancia de este tipo de iniciativas para dotar a los jóvenes de herramientas que pueden salvar vidas.