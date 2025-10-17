Bad Gyal EFE

Bad Gyal activa este viernes 17 a través de la plataforma DICE la venta general de entradas de los conciertos que ofrecerá en España de la gira mundial Bad Gyal Tour 2026. Entre las paradas previstas se encuentra la única cita de la artista con los escenarios gallegos para el año que viene: será el 23 de mayo en el Coliseum de A Coruña y el 75% de las entradas ya se han vendido durante el período de preventa, cuya inscripción se activó el martes, pero que se inició realmente este mismo jueves. Los tickets para zonas como front stage, pista y tendido bajo están agotados.

Bad Gyal ha conquistado el panorama global con su estilo único. Fusiona géneros urbanos, dancehall y música de baile latina y suma más de 150 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Tras el éxito de su álbum La Joia (2024), la artista catalana inicia una nueva etapa con el lanzamiento, el año que viene, de su segundo álbum de estudio, un trabajo que incluye canciones ya publicadas como Da Me o Última Noche junto a Ozuna, temas producidos por Cromo X y Jorge Milliano, dos referentes del sonido caribeño contemporáneo.

Con el lanzamiento del segundo disco también llegará un nuevo show. Se trata de una gira mundial de presentación que empezará en los principales recintos de España y la primera de las citas será el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi (Barcelona). Tras visitar Movistar Arena (Madrid), Roig Arena (Valencia), Live Sur Stadium La Cartuja (Sevilla) y Arena Miribilla (Bilbao), Bad Gyal actuará en el Coliseum el 23 de mayo. Se trata de la única actuación que la artista ofrecerá en Galicia en 2026.

El interés que ha generado entre el público la nueva gira de la artista ha provocado que, durante el período de preventa, se hayan agotado los tickets disponibles para Madrid y Barcelona y que Bad Gyal haya anunciado una segunda fecha para dichas ciudades.

