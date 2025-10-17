Audasa, un peaje con sede en A Coruña que triplica beneficios en cuatro años

Vehículos circulan por unas cabinas de peaje de la Autopista del Atlántico, la AP-9 Archivo El Ideal Gallego

Audasa (Autopistas del Atlántico Concesionaria Española SA) es una empresa con sede en A Coruña cuya actividad es la “explotación de la autopista de peaje AP-9”, principal eje de comunicación de Galicia, y la “gestión de la concesión de carreteras que en el futuro puedan otorgársele en España”, tal y como figura en su objeto social.

Su negocio es ampliamente conocido por miles de gallegos que circulan a diario por esta vía, cuya gestión y peajes han sido motivo de múltiples polémicas durante los últimos años, ya que la Xunta de Galicia ha reclamado el traspaso de su titularidad, ahora en manos del Gobierno central, y los usuarios han denunciado el elevado coste de los peajes.

Esta infraestructura constituye un eje vertebrador, ya que comunica ciudades tan importantes como A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. Cuenta con 219,6 kilómetros de longitud, que abarcan el recorrido entre Ferrol y Tui.

Buena evolución

Audasa, cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en la calle Alfredo Vicenti, ha logrado casi triplicar sus beneficios desde 2020, año en el que el tráfico de la autopista descendió por culpa de la crisis sanitaria del Covid, que limitó los movimientos de la población. En aquel momento sumó 33,6 millones de euros. En 2024 ya había logrado incrementar su beneficio hasta los 90,2 millones de euros.

En 2021 sus ganancias fueron de 50,7 millones, en 2022 subieron a 82,5 millones y en 2023 alcanzaron los 82,5 millones.

Un viaje de ida y vuelta por esta carretera entre Ferrol y la frontera con Portugal cuesta 53,7 euros

En los cinco años previos a la pandemia, el beneficio logrado por esta firma osciló entre los 40,7 y 45,05 millones de euros. Solo en los primeros seis meses de este 2025 ya ha conseguido situarse en ese rango. Contabilizó un total de 44,5 millones, según las cuentas de resultados hechas públicas por la compañía.

Audasa forma parte del Grupo Itínere (que está controlado por el fondo de pensiones holandés APG), que explota otras autopistas en Galicia (AG-55, AG-57 Y AP-53), Asturias y León (AP-66), País Vasco (AP-8) y también en Navarra (AP-15).

Usuarios

La intensidad media diaria (IMD) del conjunto de todos los tramos sujetos a peaje fue de 23.655 vehículos el año pasado, frente a los 22.697 del anterior.

En el ejercicio 2024, al igual que en 2023, el tráfico que utilizó esta vía superó el nivel alcanzado en 2019, último año de normalidad antes de la crisis sanitaria de 2020. “Se consolida la intensidad de tráfico en la autopista, la cual se había ido recuperando progresivamente desde el completo levantamiento de las restricciones a la movilidad en mayo de 2021”, según recoge el informe de gestión de Audasa.

La empresa destaca la “buena evolución que se sigue observando en el uso del sistema de telepeaje, cuyo empleo ha venido creciendo de manera constante desde su implantación y más especialmente a partir de marzo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria”.

Tarifas

Realizar un viaje de ida y vuelta por los de 219,6 kilómetros que tiene esta carretera puede salir muy caro. El precio fijado actualmente por el Ministerio de Transportes para viajar entre Ferrol y la frontera con Portugal es de 26,85 euros, frente a los 25,5 euros de 2024. Esto supone que el trayecto de ida y el de regreso alcancen los 53,7 euros.

Trayectos habituales que realizan múltiples gallegos cada día tampoco escapan de estos precios altos. El recorrido entre A Coruña y Santiago cuesta 8,40 euros, el Santiago-Pontevedra es de 7,20 euros y el tramo de Pontevedra a Vigo tiene una tarifa de 4,85 euros. Desplazarse entre las dos principales ciudades gallegas, A Coruña y Vigo, supone un peaje de 20,45 euros.

Esta infraestructura es clave para la economía gallega, ya que comunica los principales centros de actividad. El tráfico de la AP-9 está “íntimamente asociado a la evolución económica que experimenta” la comunidad autónoma, según afirma el informe de gestión.

La construcción y explotación de la autopista fue concedida por el Estado en 1973 a Audasa. En el 2000, el Gobierno amplió la concesión hasta el 18 de agosto de 2048 a cambio de la prolongación de la autopista desde Fene hacia Ferrol.