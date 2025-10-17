Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se esfuma entre la niebla

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/10/2025 11:44
La niebla cubrió A Coruña este 17 de octubre
La niebla cubrió A Coruña este 17 de octubre

Los coruñeses ya se han acostumbrado a este tiempo más de verano que de otoño que lleva una semanas dejando noches frescas y días muy cálidos. Y así parecía que iba a empezar este viernes, 17 de octubre. Pero a partir de las once de la mañana una densa niebla cambió el panorama.

Galería

A Coruña envuelta en la niebla

La niebla cubrió A Coruña este 17 de octubreVer más imágenes

La bruma entró desde el mar abrazando la bahía del Orzán y haciendo desaparecer en primera instancia las playas, como la de Riazor o Matadero (y la homónima del Orzán). 

La ciudad se fue esfumando en medio de la niebla que ocultaba la fuerza del sol, pero que aún así no mitigaba su calor, por encima de los 20 grados. 

Esta niebla es el preludio de un cambio de tendencia en el tiempo en A Coruña. Porque a partir del sábado por la noche MeteoGalicia ya vuelve a poner lluvias en el panorama. La predicción para el fin de semana es de cielos con nubles y claros durante el día del sábado, que darán paso por la noche a chubascos, mientras que las temperaturas se quedarán entre los 25 y los 14 grados. El domingo será ya un día mucho más lluvioso y los termómetros se situarán entre los 22 y los 17.

Los coruñeses aprovecharon los rayos de sol para acudir a las playas de la ciudad

El tiempo otoñal se aleja de A Coruña para dejar un nuevo mes de récord en la ciudad

Más información

Te puede interesar

Presentación de ExpoROCK Festival

Un nuevo festival de rock nace en A Coruña con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús o Heredeiros da Crus
Redacción
La tarta de Halloween de chök en A Coruña

Halloween sin gluten: chök lanza la tarta "más macabra y deliciosa de A Coruña"
Redacción
José Ramón Dopico, concejal de Irixoa

Muere un concejal de Irixoa por un ataque de avispas velutinas
EFE
Amorino

Qué día abrirá la heladería Amorino de A Coruña
Guillermo Parga