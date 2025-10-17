A Coruña se esfuma entre la niebla

La niebla cubrió A Coruña este 17 de octubre

Los coruñeses ya se han acostumbrado a este tiempo más de verano que de otoño que lleva una semanas dejando noches frescas y días muy cálidos. Y así parecía que iba a empezar este viernes, 17 de octubre. Pero a partir de las once de la mañana una densa niebla cambió el panorama.

La bruma entró desde el mar abrazando la bahía del Orzán y haciendo desaparecer en primera instancia las playas, como la de Riazor o Matadero (y la homónima del Orzán).

La ciudad se fue esfumando en medio de la niebla que ocultaba la fuerza del sol, pero que aún así no mitigaba su calor, por encima de los 20 grados.

Esta niebla es el preludio de un cambio de tendencia en el tiempo en A Coruña. Porque a partir del sábado por la noche MeteoGalicia ya vuelve a poner lluvias en el panorama. La predicción para el fin de semana es de cielos con nubles y claros durante el día del sábado, que darán paso por la noche a chubascos, mientras que las temperaturas se quedarán entre los 25 y los 14 grados. El domingo será ya un día mucho más lluvioso y los termómetros se situarán entre los 22 y los 17.