Vicente Garrido | “Esas muertes le confieren un poder y una emoción inigualables”

Un caso tan extraordinario como el de Remedios Sánchez Sánchez atrae la atención de los criminólogos y otros expertos en estos temas. Entre ellos figura de forma prominente Vicente Garrido, catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia, y autor del libro ‘El psicópata integrado’ que ofrece algunas claves del enigma de asomarse a una mente como la de la mujer conocida como la ‘Matayayas’.

¿Le parece un caso interesante?

En primer lugar, lo primero es tener en cuenta que, debido al secreto del sumario, estamos ante un caso cuyas pruebas incriminatorias (más allá de la grabación de vídeo donde se la ve cerca del hogar de la víctima en una hora compatible con el crimen) no se conocen, por lo que todo lo que podemos opinar es tentativo. Dicho esto, hasta la fecha en la historia criminal española solo hemos tenido dos asesinos seriales que han gozado de libertad después de sus condenas. El primero fue Joaquín Ferrándiz, liberado hace dos años de modo definitivo tras cumplir 25 años de cárcel. Que se sepa, no ha reincidido. Y el segundo sería Remedios Sánchez, que disfrutaba de un permiso penitenciario.

¿Sería la primera asesina en serie que ha vuelto a matar tras salir de la cárcel en España?

Si fuera cierta esta imputación, habría vuelto a matar. Todos los grandes casos de este siglo de asesinato serial en España están todavía en la cárcel (el Asesino de la Baraja, Tony King, el Asesino del Parking...), por lo que el comportamiento de estos primeros asesinos seriales excarcelados (definitiva o temporalmente) nos puede dar una información muy valiosa.

Nunca se le ha diagnosticado ludopatía ni psicopatía, ¿no?

En mi libro de 2006 ‘La mente criminal’ mantuve la opinión de que la clave para comprender lo que hizo fue la compulsión por matar. Nunca pensé que el bingo y su gusto por el juego la incitaran a matar, sobre todo porque (como se demostró) el dinero que lograba era muy poco, y los objetos robados eran más bien baratijas. El juego no podía ser la explicación para una conducta tan extrema como el homicidio serial, cuya realización exige una auténtica transformación interior: la revelación de que esas muertes le confieren un poder y una experiencia emocional inigualables.

¿Por qué las estrangula?

Hay un hecho de su modus operandi que la hace única en la historia del crimen en España, y es su forma de matar mediante el estrangulamiento, un modo muy masculino de acabar con la vida de las víctimas. Pero ese modo de asesinar hace que los homicidios sean más intensos y personales, lo que avala mi hipótesis anterior.

Pero, ¿es una psicópata o no?

Por lo que respecta a la psicopatía, desconozco si fue evaluada convenientemente para este fin. Sin embargo, debido a ciertos puntos de discusión en la literatura científica especializada, se podría concluir que no lo es.

Ya pero, ¿y en su opinión?

Yo mantengo la tesis de que un homicida serial es siempre o bien un psicótico (enfermo mental) o bien un psicópata, solo que en este último caso (psicópatas integrados que llevan una doble vida) habría que realizar ciertos ajustes metodológicos, puesto que estos individuos suelen puntuar de modo escaso en una serie de aspectos que sí son habituales en los psicópatas delincuentes no integrados, como una vida impulsiva y errática, parasitaria, antecedentes de delitos juveniles y graves problemas en la infancia, síntomas que no están presentes con tanta frecuencia en los psicópatas integrados.

Los delincuentes reinciden a menudo al salir de la cárcel, ¿también los asesinos?

Depende. Si hablamos de los asesinos en serie realmente apenas tenemos estadísticas, porque una vez capturados o bien son ejecutados o bien están en la cárcel para siempre o hasta una edad muy avanzada que dificulta mucho volver a tener la energía para matar. Sí que sabemos, en cambio, que individuos que han estado en la cárcel por otros crímenes han salido y se han convertido en asesinos seriales, matando generalmente hasta que han sido capturados. Si hablamos de otros asesinos, de nuevo habría que fijarse en cada caso particular. Por ejemplo, alguien que mata a un familiar para disponer de su herencia y está bien integrado en la sociedad, sin pasado de violencia, es improbable que vuelva a matar. Pero si tenemos a un sujeto que ha crecido en un contexto delincuencial y ha cometido ya un homicidio, el riesgo puede ser elevado.

¿Por qué escoge a ancianas como víctimas? ¿Tiene una obsesión con ellas?

Creo que sabe que las ancianas son presa fácil a las que puede someter. Con ellas puede experimentar el regreso a su naturaleza esencial, cuando ella realmente encuentra su identidad real al matar y sentir el asombroso placer que lo acompaña. No puede hacer lo mismo con hombres o mujeres jóvenes.

En la cárcel la describen como fría y sin amigas pero es madre y estuvo casada. ¿Cree que tiene problemas de sociabilidad?

Sí. Tiene un mundo interior dominado por sus necesidades e intereses, filtrado por un profundo egocentrismo y, a mi entender, una grave incapacidad para el amor profundo, síntoma esencial de la psicopatía. 