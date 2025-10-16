Una autoescuela de A Coruña ofrece un tratamiento especial para perder el miedo a conducir

José Llano, ayer, con uno de los coches de la autoescuela Quintana

Para muchos de los jóvenes –y no tan jóvenes– de hoy en día agarrar un volante se convierte en toda una pesadilla. Y es que, hay personas que tan solo pensar en el hecho de conducir les genera un bloqueo del que parece que no se puede salir. El miedo a conducir (amaxofobia) puede llegar a convertirse en una fobia real para alguno de ellos. Este trastorno de ansiedad puede manifestarse por muchos motivos.

Sin embargo, en su gran mayoría, desencadenado por experiencias traumáticas, inseguridad o recuerdos dolorosos relacionados con accidentes de tráfico. No obstante, aunque esta fobia no es muy conocida, en A Coruña existe una autoescuela que lleva casi una década ofreciendo un tratamiento especial para ayudar a todas las personas a que este trastorno no le termine por condicionar su vida.

Sacarse el carné en A Coruña ya es más caro que en el resto de la provincia Más información

Se trata de la histórica Autoescuela Llano, ubicada en la calle Pondal, a escasos metros de la playa de Riazor. El dueño del centro de enseñanza, José Llano, explica que, desde 2016, son ya unas 160 personas matriculadas en el servicio: “Nosotros lo primero que hacemos es concertar una cita para charlar con el alumno y que podamos ver dónde está el problema. Luego le hacemos un pequeño test, por si quedó algo por contar y, más tarde, una prueba en carretera para ver cómo defienden la conducción”, comenta.

Tres tipos de alumnos

Entre los casi diez años de experiencia, Llano distingue entre tres tipos de alumnos: “los que le genera ansiedad pensar en conducir, los que tienen problemas una vez dentro del coche y los que ni siquiera son capaces de subirse”, aunque el caso de estos últimos es bastante residual. De hecho, el propietario del centro de enseñanza considera que apenas media decena de los más de 150 alumnos que sufrían estrés en la conducción, padecían amaxofobia de verdad. “La gente se saca el carné, lo guarda y cuando lo va a coger ya está oxidado”, concreta.

Según un informe de EasyPark en España, el 87,8% de los menores de 24 años sufre estrés en la conducción

Y es que, según un informe de EasyPark en España, más de un 83% de los jóvenes menores de 34 años sufre estrés en la conducción, lo que se agrava incluso en menores de 24, con un 87,8%. Un problema que se aprecia en las autoescuelas, donde cada vez es menos frecuente ver alumnos de 18 años matriculados. “Ahora la gente no ve con tanta ansia sacar el carné de conducir”, explica Llano, quien a su vez valora el gran incremento en la matriculación con respecto a los últimos años: “En nuestro caso multiplicamos por cuatro los alumnos antes del Covid, de unos 150 en 2018 a más de 400 hoy en día”, expresa.

El abandono de vehículos crece en A Coruña: la media es de más de uno diario Más información

Para la autoescuela de la calle Pondal es un buen momento, a pesar de la subida en el combustible, el seguro y el mantenimiento del coche, lo que les obligó a subir también el precio de la práctica a 26 euros, una cifra bastante similar en las demás autoescuelas de la ciudad. En su caso, llegaron a ser de los centros de enseñanza más baratos de la urbe. De eso hace ya diez años. Por aquel entonces Llano cobraba la práctica a 11 euros y A Coruña era la ciudad más barata de España para sacarse el carné. Hoy Llano incrementó en casi un 150% el coste de la práctica y A Coruña ya es la ciudad de la provincia más cara para sacarse el carné.

También una de las más difíciles para conducir. Por lo menos para José Llano, quien considera que la mala preseñalización incrementa los suspensos en los exámenes. Y también el número de prácticas: “Normalmente se presentan con 30 prácticas realizadas”, dice. Aunque también la forma de aparcar: “No es el punto fuerte de los chavales de ahora, la verdad”, sentencia el propietario de la autoescuela.