Un bus deja en tierra a medio centenar de viajeros en A Coruña

El bus que recorre el corredor oeste no operó a última hora de la tarde por Entrejardines Pedro Puig

La huelga general celebrada en apoyo a Palestina durante la jornada de este miércoles en A Coruña ha provocado que algunos de los desplazamientos con origen o destino la urbe herculina quedasen suprimidos. No fue el caso de uno de los últimos buses de la línea A Coruña-Sada, con partida a las 20.15 horas desde Entrejardines. Aunque el medio centenar de viajeros presentes en el origen de la ruta seguro hubiese preferido que se cancelara.

Y es que, mientras varios centenares de coruñeses inundaron el Cantón Grande y Obelisco con carteles y banderas en la última de las reivindicaciones de la jornada en solidaridad con el pueblo palestino, unos cincuenta viajeros esperaron, como cualquier otro día, por el trayecto que opera la compañía Alsacalpita en el corredor oeste, con destino Sada.

Sin aviso previo

No obstante, después de esperar más de media hora, varios pasajeros decidieron llamar a la empresa de transportes para preguntar si finalmente iba a operar el servicio o no, a lo que le respondieron, sin aviso previo, que el bus no iba a pasar por Entrejardines con motivo de la manifestación, aunque ya para esa hora no se encontraba cortada la carretera y otras líneas estaban operando por la zona sin problema alguno.

Ante eso, muchos de los viajeros optaron por coger un bus urbano que les llevase a la estación de autobuses y poder coger el último del día con destino Sada, a las 21.15 horas. Otros optaron incluso por coger taxis y, a los demás, les fueron viniendo a buscar algunos familiares casi una hora después de la partida del servicio: "De haber sabido que se iba a reiniciar el servicio pero solo desde la estación, en vez de estar una hora esperando en Entrejardines, hubiese ido a la estación. Llegamos a casa a las nueve y media de la noche", explicó una de las viajeras afectadas.