Piden una moratoria de tres años e indemnizaciones para aplicar la nueva ley de terrazas de A Coruña

Una terraza en la Ciudad Vieja de A Coruña Patricia G. Fraga

La Asociación Para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno apoya la "modernización" de la normativa de terrazas, aunque cree que algunos de los puntos sobre los que trabaja el Ayuntamiento de A Coruña deben ser más flexibles a la hora de aplicarse o, en otros casos, realizarse una serie de ajustes. En total, son cinco los principales problemas que identifica el comunicado hecho público por la entidad, que aporta además otras tantas soluciones remitidas en la mañana del jueves vía registro al Ayuntamiento.

Las terrazas de la Ciudad Vieja y la calle San Juan de A Coruña tendrán que cambiar por completo Más información

Pasa la principal demanda por la moratoria anunciada por el Ayuntamiento para que los empresarios se adapten al nuevo texto. "El plazo hasta finales de 2026 es percibido como insuficiente para rediseñar, tramitar y adaptar terrazas, especialmente en plazas patrimoniales", dice el comunicado, que solicita "ampliar el plazo transitorio a 36 meses" desde la aprobación del texto.

El hostelero de María Pita que gastó 25.000 euros en su terraza hace nueve meses Más información

Por otra parte, la asociación presidida por Xabi Barral y en la que ejerce como portavoz y abogado José López Balado, pone el foco sobre el ancho mínimo del paso peatonal. En el texto del Ayuntamiento se eleva a 1,80 metros, y hasta 3 en zonas de emergencia. "La rigidez normativa puede impedir la continuidad de terrazas en calles estrechas, lo que afecta a derechos consolidados y genera inseguridad jurídica", anuncia. Como alternativa apunta a una "cláusula de flexibilidad" en el ancho libre de terrazas.

Las terrazas de A Coruña tendrán que mostrar su licencia a través de un código QR Más información

Además, también considera un error la eliminación o sustitución de módulos acristalados sin compensación ni reconocimiento de la inversión previa, además de señalar de "riesgo de arbitrariedad administrativa" la "discrecionalidad en las sanciones y el control". Cree que que la aplicación de inspecciones electrónicas debe ir de la mano de "supuestos claramente definidos".

Las terrazas de toda A Coruña tendrán que ser de color crema, arena o negro Más información

Finalmente, la Asociación Para la Defensa de la Hosteleria y el Ocio Nocturno resume su propuesta en "definir claramente los supuestos sancionadores, regular criterios objetivos para la ubicación acera/calzada y la protección del espacio público, seguridad, estética y visibilidad económica de la hostelería en busca de una ordenanza justa, moderna y equilibrada".