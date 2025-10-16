Permiso para un crimen en A Coruña: por qué la 'Matayayas' se hallaba fuera de prisión

Modulo de la cárcel de Teixeiro Quintana

El crimen cometido en Monelos a primeros de mes en A Coruña, donde una criminal de 68 años asfixió presuntamente a una nonagenaria, resulta único en la historia de la ciudad. No solo porque los homicidios sean raros en A Coruña, sino también porque lo haría cometido una asesina en serie, y porque es el primer caso en España que un homicida serial mata después de salir de la cárcel, según el catedrático en Criminología Vicente Garrido.

Este hecho vuelve a poner el foco en una circunstancia que ha sorprendido al público: Remedios Sánchez Sánchez, la 'Matayayas', cumplía una larga condena por haber matado (y robado) a tres ancianas en Barcelona en 2006. La sentencia se dictó en 2008, pero solo 17 años más tarde comete crimen terrible en A Coruña, Para muchos, resulta inexplicable que una asesina que se ceba en uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad pueda andar suelta en vez de estar pagando su deuda con la sociedad.

Pero el motivo es sencillo. El primero, el hecho de que estuviera e A Coruña, se debe a que cumplió los primeros años en la cárcel de Barcelona y luego pidió el trasladado, dado que es oriunda de Boimorto y así estaría más cerca de casa. El segundo, según la ley, nadie puede cumplir más de 25 años de cárcel y, además, se puede reducir aún más el tiempo por buena conducta. Y Sánchez se portó bien. trabajaba y no era conflictiva con el resto de las reclusas del módulo de Teixeiro. Así que, cuando la Junta de Tratamiento Penitenciario examinó el caso, no encontró ningún motivo para denegarle el paso a segundo grado.

Es decir, que tenía derecho a disfrutar de algunos permisos de fin de semana al año. Los primeros transcurrieron sin incidencias pero finalmente en el cuarto, cedió a su impulso y asesinó a la vecina de Monelos. Luego volvió a Teixeiro a seguir cumpliendo su condena como si nada hubiera ocurrido, hasta que la Policía Nacional se personó en le centro penitenciario dispuesta a arrestarla.

Arresto

Otra duda que suscita en muchos el caso es si se puede arrestar alguien que ya está en prisión. Según el Colegio de Abogados de A Coruña, la respuesta es sí. En realidad, es bastante más común de lo que podría pensarse, porque los delincuentes habituales reinciden durante los permisos penitenciarios.

El procedimiento es idéntico: se le leen los derechos, se le registra (a ella y a su celda), se la lleva a comisaría, se la toma declaración y las huellas y luego se la devuelve a Teixeiro. Para que siga cumpliendo condena. Obviamente, ya sin derecho a permisos penitenciarios, claro.

Prisión permanente revisable

Ante la indignación popular, hay que decir que la Junta de tratamiento Penitenciario tenía poco margen de maniobra. A la 'Matayayas' se la juzgó mucho antes de que existiera la figura de prisión permanente revisable y eso significa que no se le podía imponer ninguna medida restrictiva o de seguimiento.

"La gente habla de prisión permanente revisable, pero no saben lo que significa", se lamentan desde el Colegio de Abogados que añade que "muchas veces solo implica medidas de seguridad, como pulseras de seguimiento o castración química en el caso de violadores". En este caso, aseguran, la familia de la víctima podría exigir una responsabilidad patrimonial al Estado.