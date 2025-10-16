Mocedades y Los Panchos se unen en un concierto histórico en el Teatro Colón de A Coruña

Concierto de Los Panchos este verano en María Pita Quintana

A Coruña se prepara para vivir una velada inolvidable. El próximo 31 de enero de 2026, el Teatro Colón será el escenario del encuentro entre dos grandes referentes de la música latina: Mocedades y Los Panchos. Dos leyendas unidas en un mismo escenario para celebrar la historia, la elegancia y la emoción de la música romántica.

El espectáculo forma parte de su gira mundial “Dos leyendas, una sola voz”, un proyecto que une la inconfundible armonía vocal de Mocedades con el sonido eterno de los tríos de boleros más emblemáticos de todos los tiempos, Los Panchos.

En esta ocasión, Los Panchos, con la voz del maestro Rafael Basurto Lara, conmemoran los 40 años de su clásico “Si tú me dices ven”, tema que recientemente ha sido regrabado junto a Mocedades y registrado en los Premios Grammy Latinos, uniendo dos generaciones bajo una misma melodía.

El público podrá disfrutar de una noche única en la que resonarán los grandes himnos del amor y la nostalgia: canciones que marcaron a varias generaciones y que siguen emocionando con la misma fuerza de siempre.

Las entradas estarán a la venta a partir del 20 de octubre a las 11:00 horas en las plataformas artmusicagency.es y Ataquilla.com.