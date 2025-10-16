¿Es la ‘Matayayas’ una excepción? Los crímenes cometidos por mujeres que sacudieron A Coruña

La autora del crimen del Agra Quintana

La historia de una ciudad también es la historia de sus crímenes. Y A Coruña tiene su propia huella en la crónica negra. Mientras los usuarios de plataformas digitales devoran documentales de ‘true crime’ o series como la que relata la vida y obra de Jeffrey Dahmer, muchas de las calles por las que pasean los coruñeses estuvieron manchadas por el horror en las últimas tres décadas. Algunos casos son especialmente sangrientos. Otros, tan escabrosos que todavía se puede sentir el dolor que generaron. Pero todos tienen algo en común: conmocionaron a la ciudad en sus respectivas épocas.

El crimen destapado este martes es excepcional. Remedios Sánchez Sánchez, conocida como la ‘Matayayas’, está investigada por la muerte de una mujer de 91 años en Monelos. Y es excepcional porque se trata de la primera persona asesina en serie que habría actuado en la ciudad –mató a tres octogenarias en 2006 en Barcelona y había salido de la prisión de Teixeiro gracias a un permiso–.

El modus operandi también es poco habitual, dentro de un contexto: tal y como señala el catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia y autor del libro ‘El psicópata integrado’, Vicente Garrido, “su forma de matar mediante el estrangulamiento es un modo muy masculino de acabar con la vida de las víctimas”.

1991. El crimen de la panadera

Era 5 de octubre. Dolores Fernández había terminado su jornada laboral en la panadería que regentaba en el mercado de Monte Alto. En el portal de su casa la esperaba la que se convirtió en su asesina: una mujer que se metió con ella en el ascensor, le pegó un tiro en la cabeza y se dio a la fuga. Fue detenida tres semanas después en Albacete.

Juicio del crimen de la panadera Archivo El Ideal

Tenía 25 años y lo más rocambolesco de esta historia es que se trataba de la amante del marido de la fallecida, con el que llevaba cinco años de relaciones secretas. En su afán por romper el matrimonio, mató a Dolores. Fue detenida y condenada a treinta años de prisión.

1992. La maleta

Es probablemente uno de los casos que más rabia social generó. Y no es para menos: la víctima, un niño de 12 años; la autora, Pilar Mazaira, una amiga de la madre del pequeño que vivía en su mismo edificio. Nunca se supo el porqué de este crimen: la relación entre ambas era cercana y, desde luego, nada hacía sospechar del horror que acabaría con su lazo de por vida.

En mayo de 1992 Pilar interceptó a Pablo, la víctima, cuando venía del colegio. Le pidió que le ayudase con las bolsas de la compra para conseguir que entrase en su piso, donde lo mató asfixiándolo con una media. Pero la atrocidad no terminó ahí: la mujer metió el cuerpo en bolsas de basura, lo ató y lo metió en una bolsa más grande, que introdujo en un taxi para ir a la estación de buses. Desde allí partió a la estación de tren, donde dejó la bolsa en una consigna.

Crimen de la maleta Archivo El Ideal

Para más inri, Pilar llamó a su amiga, y, simulando un acento francés, le dijo que pertenecía a una organización internacional que había secuestrado a su hijo. Le pedía, además, 30 millones de pesetas para liberarlo. La madre reconoció la voz de su amiga y vecina y avisó a la Policía. Mientras, Pilar compró una maleta, en la que metió la bolsa con el cadáver. La llevó a Seur para facturarla a Madrid, donde fue recuperada por la Policía. Condenada a 20 años de cárcel, solo cumplió seis de condena.

2000. La Asturiana

En junio de 2000 el conocido constructor coruñés Manuel Lodeiro fue asesinado. Dos años después hubo condena. Pilar Gómez, conocida como ‘La Asturiana’, mantenía una relación extramatrimonial con la víctima desde hacía catorce años. Se habían conocido cuando ella era camarera en un local de prostitución de la céntrica calle Cancela. El hombre estaba casado, pero en junio del fatídico año estaba en trámites de separación.

Su plan, además de dejar a su mujer, era alejarse de ‘La Asturiana’ para empezar una relación con una joven de 19 años. Decidió matarlo, y así fue: viajó a A Coruña, le asestó dos cuchilladas en el pecho tras pasar la noche juntos en un dúplex de la avenida Barrié de la Maza. Fue detenida en Oviedo y condenada a quince años de prisión.

2003. La catana

La Sagrada Familia fue el escenario del crimen de la catana. El cuerpo de Luis Manuel Pallares, ‘El Inmenso’, fue localizado en la cama de su vivienda en septiembre, aunque la muerte se produjo en agosto. El cadáver presentaba numerosas cuchilladas producidas por una catana y un cuchillo.

Pronto todo apuntó a que la muerte ocurrió en el transcurso de una orgía y que el móvil fueron los celos de una mujer, conocida sentimental de la víctima. Tres fueron las condenadas: una, por homicidio; las otras dos, por encubrimiento. El TSXG las absolvió por falta de pruebas.

2007. La asesina del Agra

Iria Ibón Crespo fue condenada a veinte años de prisión. Confesó sus crímenes, pero, pese a que su defensa se basó en la atenuante de adicción a las drogas que sufría, de nada sirvió. Los hechos tuvieron lugar en julio de 2007, cuando, tras haber consumido en Penamoa, se desplazó al Agra do Orzán para cometer algún robo para seguir drogándose.

Sangre en el portal de la calle Páramo Quintana

En la calle Páramo se encontró con una anciana a la que degolló en su portal. Media hora más tarde asestó cuatro puñaladas por la espalda a otra, que sobrevivió. El objetivo era robarles y acabó condenada por homicidio consumado, homicidio en grado de tentativa y por los robos cometidos.

2009. La mancuerna

En 2009, una coruñesa dijo ‘basta’ y mató con una pesa a su marido, asestándole treinta golpes. En este caso, el móvil era claro: él la había maltratado durante 34 años. Ella cumplió quince de condena pese a haber pedido el indulto.

2012. El amante de A Cubela

Yonier Alejandro Arenas murió en enero de 2012 tras recibir dos puñaladas, una en el corazón, en una calle lateral de la plaza de A Cubela. El joven guardaba en su móvil el contacto de muchas novias, con las que se comunicaba a través de Tuenti, Facebook y WhatsApp. Y son estas relaciones las que acabarían con él. En mayo de 2015 se celebró el juicio del caso. En el banquillo, tres personas, una mujer y dos hombres, todos ellos condenados.

La mujer se llevó la pena más alta: la que instigó el asesinato movida por los celos de la agitada vida amorosa de su examante. Es decir, el cerebro del crimen. En el banquillo también se sentaron el exmarido de esta y el novio de su hija –autor confeso de las puñaladas–. Pero también estaba implicada la joven que mantenía una relación con este último, hija de la acusada principal, y a la que solo se culpó de encubrir a su novio y de ocultar el arma homicida. Poco tiempo después de los hechos se supo que la víctima mantenía encuentros con madre e hija sin que una supiese de la otra.

Al ser detenida, la madre confesó todo: el fallecido era su amante y, al enterarse de que este también se veía con su hija, convenció a los otros dos condenados para que le diesen una ‘lección’ que acabó en lo peor. Ella fue condenada a 18 años de prisión; los otros dos, a 15 y 7.