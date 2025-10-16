Mi cuenta

A Coruña

Marineda, Espacio Coruña y Los Cantones disfrutarán en noviembre de la Fiesta del Cine

Será los días 3, 4, 5 y 6 del próximo mes de noviembre

Josefa Prado
16/10/2025 17:37
Imagen de archivo de una sala de cine

La nueva edición de la Fiesta del Cine, la número 25, está cada vez más cerca. Así,  se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6  de noviembre. Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3.50€ por entrada. En A Coruña, tendrá lugar en las salas de Cantones, Cinesa Marineda City · Isense y Cine Yelmo Espacio Coruña. 

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3.50€ por entrada. Se trata de una importante rebaja con respecto a los precios habituales, por lo es que es una buena oportunidad para disfrutar en la gran pantalla de los últimos estrenos.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles  29 de octubre por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines. Y como es ya habitual, no es necesario acreditarse previamente para disfrutar el evento.

