Los vuelos reubicados de Lavacolla, claves para los hoteles de A Coruña

Turistas salen de un hotel del centro de A Coruña Javier Alborés

La temporada baja acecha en los hoteles coruñeses. Los congresos y eventos culturales juegan un papel fundamental para atraer visitantes a la ciudad. El objetivo lleva años siendo la “desestacionalización” del turismo, pero el sector lamenta la bajada de congresistas a finales de este año. No obstante, una noticia ha despertado la ilusión, y no es otra que los destinos aéreos que ganará el aeropuerto de A Coruña por el cierre temporal de Lavacolla.

El ‘apagón’ de la terminal de Santiago durará 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo, y se debe a obras para renovar la pista. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, Vueling operará en este periodo varios de los vuelos reprogramados desde el aeródromo de la capital gallega. Se trata de París, Sevilla, Málaga, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, además de la ampliación de frecuencias del enlace con Barcelona.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, considera que esto “servirá para dinamizar a la gente que tenga que venir a la ciudad de otras partes de Galicia para coger esos vuelos”. Esto, apunta el también director del NH Collection Finisterre, provocará que “algunos pernocten en la ciudad, lo que será una ayuda para los meses de temporada baja”.

Agustín Collazos indica que el debate actual sobre la coordinación aeroportuaria gallega es un tema “muy importante”: “Hay que tener clara nuestra estrategia de futuro y estar unidas todas las administraciones para sacar el máximo partido de los aeropuertos. Hacer que venga más gente y que los gallegos nos aprovechemos de los destinos que vayan surgiendo”.

A Coruña estará conectada con Las Palmas seis veces a la semana, la misma frecuencia que habrá a Málaga y Palma de Mallorca. La ruta a París-Orly, por su parte, tendrá siete vuelos semanales, mientras que Tenerife y Sevilla tendrán cuatro y tres respectivamente.

Entre la operativa ya disponible a la venta se encuentran vuelos a primera hora de la mañana, por lo que “al menos uno de los aviones de Vueling va a pernoctar en el aeropuerto de Alvedro”, señala el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.