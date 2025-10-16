Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los bomberos sofocan un fuego en un contenedor en Matogrande

Belén Cebey
Belén Cebey
16/10/2025 13:25
Incendio contenedor en Matogrande
Los bomberos tratan de sofocar el incendio con espuma
Abel Peña 

Efectivos del Servicio de Bomberos de A Coruña han extinguido en la mañana de este jueves un incendio declarado en un contenedor de obra lleno de muebles de cocina en la calle Enrique Mariñas Romero, en el barrio de Matogrande. 

El fuego generó una densa humareda visible desde la avenida Alfonso Molina, lo que obligó a la Policía Local a cortar temporalmente la circulación en el tramo afectado para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los viandantes. 

Incendio contenedor Matogrande

Según fuentes del operativo, el incendio se originó principalmente porque los muebles de cocina, con tratamiento superficial de melamina, estaban hechos de un material que al arder produce abundante humo y gases tóxicos, lo que complicó las tareas iniciales de control. Los bomberos emplearon agua en una primera intervención y posteriormente espuma, con el objetivo de sofocar los últimos rescoldos y evitar que el fuego pudiera reproducirse. 

Una vez extinguido el incendio, los equipos de emergencia realizaron una inspección de seguridad en la zona antes de restablecer el tráfico. No se registraron heridos ni daños materiales adicionales más allá del propio contenedor. 

Te puede interesar

Una terraza en la Ciudad Vieja de A Coruña

Piden una moratoria de tres años e indemnizaciones para aplicar la nueva ley de terrazas de A Coruña
Guillermo Parga
La calle San Juan de A Coruña y una de sus terrazas

Las terrazas de la Ciudad Vieja y la calle San Juan de A Coruña tendrán que cambiar por completo
Guillermo Parga
Voluntarios del Banco de Alimentos de A Coruña

El Banco de Alimentos de A Coruña celebra en noviembre la 'Gran Recogida'
EP
El bus que recorre el corredor oeste no operó a última hora de la tarde por Entrejardines

Un bus deja en tierra a medio centenar de viajeros en A Coruña
Dani Sánchez