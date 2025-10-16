Los bomberos sofocan un fuego en un contenedor en Matogrande

Los bomberos tratan de sofocar el incendio con espuma Abel Peña

Efectivos del Servicio de Bomberos de A Coruña han extinguido en la mañana de este jueves un incendio declarado en un contenedor de obra lleno de muebles de cocina en la calle Enrique Mariñas Romero, en el barrio de Matogrande.

El fuego generó una densa humareda visible desde la avenida Alfonso Molina, lo que obligó a la Policía Local a cortar temporalmente la circulación en el tramo afectado para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los viandantes.

Según fuentes del operativo, el incendio se originó principalmente porque los muebles de cocina, con tratamiento superficial de melamina, estaban hechos de un material que al arder produce abundante humo y gases tóxicos, lo que complicó las tareas iniciales de control. Los bomberos emplearon agua en una primera intervención y posteriormente espuma, con el objetivo de sofocar los últimos rescoldos y evitar que el fuego pudiera reproducirse.

Una vez extinguido el incendio, los equipos de emergencia realizaron una inspección de seguridad en la zona antes de restablecer el tráfico. No se registraron heridos ni daños materiales adicionales más allá del propio contenedor.